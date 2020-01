Na težke kovine bodo testirali le nekatere otroke

Infografika Delo

Celje – Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) čaka na odobritev vloge za izvedbo raziskave vsebnosti težkih kovin v krvi otrok iz celjskih vrtcev pri komisiji za medicinsko etiko. Vseh otrok ne bodo testirali, predvidoma pa naj bi raziskavo začeli spomladi. Takrat naj bi tudi dokončno uredili vrtca Ringaraja in Mavrica, kjer onesnažene zemlje ni več na igriščih.Da naj otrokom, ki so bili v stiku z zemljo, onesnaženo s težkimi kovinami, pregledajo kri, so starši zahtevali na enem od sestankov pred začetkom sanacije vrtcev Ringaraja in Mavrica, pozneje so pobudo poslali na NIJZ in ministru za zdravje Alešu Šabedru. Zdaj so na NIJZ njihovim željam vsaj delno prisluhnili. Čeprav tam ne pojasnjujejo, katere otroke bodo vključili v raziskavo in koliko naj bi ji pregledali, so nam starši povedali, da bodo v raziskavo vključili manj otrok določene starosti. »Starši smo želeli, da bi bil opravljen monitoring, kot ga imajo za otroke v Mežiški dolini. Ne vem, ali bo raziskava, kot se je bo lotil NIJZ, pokazala realno sliko, saj bo pregledana majhna skupina otrok, veliko bo odvisno od odziva staršev. Kljub temu pa je to vsaj začetek,« je dejala ena od mater.Na NIJZ načrtujejo pogostejše informiranje Celjanov o problemu onesnaženega zraka in tal. Dodajajo, da letos načrtujejo bolj poglobljeno komunikacijo z zaposlenimi v zdravstvu: »Seznanili jih bomo s stanjem okolja v Celju, jim predstavili poti vnosa težkih kovin, potencialne vplive težkih kovin na zdravje otrok ter najpomembnejše preventivne ukrepe, s katerimi lahko zmanjšamo vnos onesnažil.« Gre predvsem za umivanje rok, mokro pomivanje površin in izogibanje prašenju.Do zdaj je celjska občina sanirala dva vrtca, na dveh sanacijo zaključuje ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Večina gradbenih del na območju vrtcev Ringaraja in Mavrica je zaključena, travno preprogo bodo položili, ko bodo vremenske razmere to dopuščale. Druga še ne sanirana igrišča vrtci uporabljajo le na asfaltiranih delih, igrišče enote Sonce v Kajuhovi ulici ostaja popoldne zaprto. Gre za eno najbolj obiskanih, a tudi najbolj onesnaženih igrišč, septembra leta 2017 so tam ugotovili presežene kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka in arzena. Dve leti pozneje so se Mestna občina Celje in vrtci zaradi dodatnih usmeritev NIJZ odločili, da bodo v vseh enotah, ki še niso sanirane, omejili igro otrok, igrišče enote Sonce pa bo popoldne zaprto. Temu se je uprla Mestna četrt Kajuh, saj bo MOP enoto saniral šele predvidoma leta 2021.Občine niso prepričali, igrišče ostaja popoldne zaprto, dokler ne bodo znane nove analize, ki bi pokazale, ali je celotno igrišče onesnaženo, ali bi lahko zaprli le del igrišča. Kdaj naj bi bile analize opravljene, še ni znano. Zavlekla se je tudi sanacija. MOP je že lani načrtoval sanacijo petih vrtcev, začeli so z dvema. Sporočili so, da je za še dva vrtca (Mehurček in Živ žav) izdelana projektna dokumentacija in sprejet odlok o določitvi obeh igrišč za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljšanje kakovosti tal. Javni razpis za izvajalca bodo pripravili predvidoma februarja.