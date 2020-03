FOTO:Največja večstanovanjska gradnja zadnjih let

V novi soseski bo dom dobilo 400 Celjanov. FOTO: Nepremičnine Celje

Temeljni kamen za novo stanovanjsko sosesko so položili (z leve) podžupanja Breda Arnšek, direktor Nivo Eko Klemen Senič, direktor Remonta Matjaž Pavčič in direktor Nepremičnin Primož Brvar. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Dom za štiristo Celjanov

Dečkovo naselje bo čez dve leti mestna četrt z največ prebivalci v Celju. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Mestna občina Celje in občinska družba Nepremičnine bosta v prihodnjih dveh letih v Dečkovem naselju zgradili šest blokov s 142 najemnimi stanovanji. Projekt sofinancira Evropska unija, ki še posebno natančno spremlja, kaj se dogaja z gradbenimi odpadki, med katere sodijo tudi kupi odkopane zemljine. Na občini pravijo, da so zemljo testirali in da ni onesnažena. Lučaj stran je vrtec Mehurček, kjer bo ministrstvo za okolje in prostor (MOP) predvidoma avgusta zaradi onesnaženosti menjavalo zemljino.Gradbišče je na tem območju že nekaj mesecev, občina je najprej poskrbela za komunalno infrastrukturo. Prav ureditev nerevitaliziranih površin, tu jih je za 2,3 hektara, je eden od pogojev za pridobitev sofinanciranja iz evropskega sklada. Zdaj je vse pripravljeno za začetek gradnje šestih blokov, v katerih bo 142 stanovanj. Direktor Nepremičninje dejal, da »gre je to največji projekt večstanovanjske gradnje v Celju v zadnjih 20 letih«. Ocenjena vrednost projekta je skoraj 16,5 milijona evrov in je največji občinski evropski projekt v tej finančni perspektivi. Evropski sklad za regionalni razvoj in država skupaj sofinancirata 5,7 milijona evrov, ostalo bosta prispevala občina in Nepremičnine.Gradnja v Celju je zelo nepredvidljiva, saj se pod površjem velikokrat skriva zemlja s težkimi kovinami.z občinskega oddelka za okolje in prostor ter komunalo je pojasnila, da so zemljo pregledali: »Ker vemo, da imamo v Celju težave z onesnaženjem, smo naredili analize zemljine, še preden smo začeli graditi. Rezultati so pokazali, da zemljina ni onesnažena. Analize smo delali prav na vseh poljih.« Dodala je, da je analize opravil velenjski Erico.Ta je pred dvema letoma in pol opravil tudi analize zemljine vrtca Mehurček, ki je v neposredni bližini. Odkril je presežene mejne vrednosti kadmija ter presežene opozorilne vrednosti svinca in cinka. Zemljino bo MOP zamenjal predvidoma avgusta. Takrat bodo veljali strogi protiprašni ukrepi. Gradbišče nove stanovanjske soseske kakršnihkoli protiprašnih ograj (za zdaj) nima. Je pa Trunklova dodala: »Če bi bilo kakšno takšno vreme, da bi bila potrebna protiprašna zaščita, potem bodo na gradbišču vse ukrepe upoštevali.«Ne glede na način gradnje bodo nova stanovanja dobrodošla. »Čeprav ima celjska občina največ javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi, si ne zatiskamo oči pred problemom. Če želimo mlade družine zadržati v našem mestu, je gradnja takšnih stanovanj eden temeljnih pogojev,« je dejala podžupanja. Pravi še, da bodo Nepremičnine pri oddaji posebno pozornost namenile mladim in mladim družinam ter starejšim, del stanovanj pa bo prilagojen gibalno oviranim in osebam z okvaro vida ali sluha.Na zadnjem razpisu za neprofitna stanovanja je bilo upravičencev 490, tako da se Brvar zaveda, da tudi nova stanovanja še ne bodo dovolj za vse. V prvih 50 se bodo novi stanovalci lahko vselili že prihodnje leto, 14 stanovanj bo oskrbovanih za starejše. Še štirje bloki z 92 stanovanji naj bi bili zgrajeni najpozneje do poletja leta 2022. V novi soseski bo dom dobilo 400 Celjanov.