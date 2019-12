Namesto prizidka bodo dobili stavbo na drugi strani ceste

V obnovljeni stavbi bodo fizioterapija, Center za krepitev zdravja, razvojne ambulante z nevrofizioterapijo, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. FOTO: Jure Eržen/Delo



Leto obnove

Župan Bojan Šrot (levo), direktorica ZD Celje Alenka Obrul in Matjaž Pavčič, direktor družbe Remont, ki bo obnovila stavbo na Gregorčičevi 6, so podpisali pogodbo o prenovi objekta. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Zdravstveni dom (ZD) Celje se je dolgo upiral selitvi dela svoje dejavnosti v stavbo na drugi strani ceste. Načrtovali so prizidek, zanj namenili 1,2 milijona evrov presežka, ki pa ga je po odločitvi mestnega sveta pred leti v svoj proračun vzela občina. Prav toliko bo občina zdaj odštela za obnovo več kot sto let stare stavbe, dodatnih 2,1 milijona evrov bo primaknil ZD Celje. Nove prostore naj bi odprli v letu dni.ZD Celje, ki zagotavlja primarno zdravstveno varstvo 64.000 občanom Celja, Dobrne, Štor in Vojnika, širša regija pa šteje 260.000 ljudi, je dodatne prostore nujno potreboval. Zato so bili zaposleni zelo razburjeni, ko je občina vzela presežek. Sindikati, predstavnici zaposlenih v svetu zavoda in strokovni svet so zaradi občinskega odloka, ki je omogočil prenos presežka, tožili občino. In izgubili. Danes o kakšnem uporu, vsaj javnem, ni slišati. Direktorica ZD Celjese je ob včerajšnjem podpisu pogodbe o prenovi objekta na Gregorčičevi 6 občini zahvalila »za posluh z željo za dobro sodelovanje še naprej«. Županse je ob tem nasmehnil: »V začetku so bili očitki drugačni – da nimamo posluha.«Tudi strokovni svet, ki je bil med tožniki občine, je pod takratnim vodstvomugotavljal, da stavba na drugi strani ceste, od koder se je zaradi dotrajanosti že pred leti izselil center za socialno delo, ni primerna za zdravstveno dejavnost. Novi strokovni vodjadanes meni drugače: »Ko smo vse preučili, smo ugotovili, da potrebujemo več prostora, kot je bilo načrtovanega v prizidku. Tam je bilo načrtovanih 900 kvadratnih metrov, tu pa jih bo 2500. Ugotovili smo, da je dobra rešitev, in smo predlog potrdili. Nismo pa še obupali nad prizidkom. Morda bo to naslednja investicija.«Obnova naj bi stala 3,3 milijona evrov, vendar je bilo stroškov že pred tem veliko. Občina je namreč morala odkupiti celotno stavbo, med drugim tudi prostore delovnega sodišča, primopredajo z ministrstvom za pravosodje bodo opravili danes. Šrot je dejal, da so se pri odločitvi za obnovo objekta, in ne gradnjo prizidka, opirali na stroko: »Območje, kjer stoji ZD Celje in si ga deli z bolnišnico, je precej pozidano, tako da je po oceni projektanta in projektantske stroke to odlična rešitev. Ta objekt je nekoč že bil zdravstveni dom, v veliki meri je bil tudi prazen. Negospodarno od nas kot ustanovitelja bi bilo, da gradimo prizidek, hkrati pa bi nam v neposredni bližini propadal objekt, ki je še v zelo dobrem stanju.«Pri obnovi so upoštevali zahteve spomeniške službe. Ta je sprva nasprotovala nadhodu, ki naj bi stavbo povezoval z ZD, vendar so ga potem odobrili. Za zdaj pa kaže, da nadhoda ne bo, je dejal Šrot: »Nadhod je predviden kot druga faza in bo zgrajen, če bo ZD Celje ocenil, da ga potrebuje. Ampak mislim, da glede na stroke, ki bodo v tem objektu, niti ne bo potreben.«