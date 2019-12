Nočejo na novi občinski zavod

Nedomišljeno ali nezakonito?

Župan Bojan Šrot pravi, da je govor za otvoritev visečega mostu že napisan. FOTO: arhiv MOC

Celje – Potem ko so mestni svetniki po hitrem postopku septembra sprejeli odlok o ustanovitvi novega občinskega gospodarskega zavoda Zelenice, so morali odlok že popraviti. Zavod, ki naj bi skrbel za zelenice in urejanje javnih površin, namreč vsega še ne more izvajati, ker nima dovolj usposobljenega kadra. Do nadaljnjega bo nekatere storitve še naprej opravljala družba Simbio, od koder zaposleni nočejo oditi. Bili bi namreč manj plačani.Zavod Zelenice naj bi prevzel delo na zelenicah, urejanje krožišč, ocvetličenje mesta, obrezovanje drevja … To zdaj opravlja družba Simbio, katere zaposlene bi lahko prevzel novi občinski zavod, vendar bi bili tam manj plačani, je povzel župan: »V Simbiu so zaposleni po kolektivni pogodbi, ki velja za komunalno gospodarstvo, v javnem gospodarskem zavodu pa bodo imeli nekoliko nižje plače in vprašanje je, ali bi ti ljudje sploh hoteli – prisiliti pa jih ne moreš – priti v službo na javni gospodarski zavod. Odločili smo se, da bomo to transformacijo naredili postopno v nekaj letih.«Na vprašanje, ali se na občini z ustanovitvijo zavoda morda niso prenaglili, je Šrot jasen: »Ne, kvečjemu smo bili malce pozni.« Šrot in Celjska županova lista (CŽL) so reorganiziranje dosedanjega režijskega obrata občine v javno podjetje za vzdrževanje in urejanje javnih površin sicer obljubili pred lanskimi volitvami.V zavodu Zelenice, ki ga kot vršilec dolžnosti vodi, CŽL, bodo v prihodnje skrbeli tako za košnjo trave, drugo, zahtevnejše urejanje, bo še naprej delo zaposlenih na Simbiu. Po včeraj sprejetem proračunu bo občina zavodu Zelenice prihodnje leto namenila 586.000 evrov, 119.000 evrov pa še za režijski obrat. Zelenice naj bi začele delovati maja.Tako kot je bila ustanovitev zavoda Zelenice hitra, so očitno »prehitro« izbrali tudi člane upravnega odbora zavoda. Že na novembrski seji bi jih svetniki morali potrditi, od predlaganih štirih članov upravnega odbora so bili kar trije z levega pola. Predsednik komisije za imenovanja, CŽL, je nato predlog še pred sprejetjem na mestnem svetu umaknil. Uradno zato, ker naj bi se stranke, ki imajo večje število svetnikov, pritožile. Namesto SD in SMC sta svoja člana v upravnem odboru zavoda Zelenice dobila SLS (Peter Pišek) in SDS (Majda Kovačič). SD ima sicer v mestnem svetu več svetnikov kot SLS.Ne samo hitenje, ampak morda celo neupravičeno porabo javnih sredstev v Levici očitajo občini pri projektni dokumentaciji za viseči most, ki naj bi stal 3,3 milijona evrov. Svetnik Leviceje dejal, da bi za tako drag projekt po zakonu o javnem naročanju morali imeti javni natečaj. S tem bi dobili tudi strokovno debato o projektu, ki je do zdaj ni bilo, je poudaril Kovač: »Moti me proces. Ne le da ni primeren, ampak je tudi nezakonit.« Šrot je dejal, da je vse zakonito, javnih natečajev pa da je imela občina že veliko: »To samo stane. To je arhitekturni lobi.« Dodal je, da ima govor za odprtje mostu že napisan.