Več gradbišč na širšem območju celjske bolnišnice

Na območju Splošne bolnišnice (SB) Celje bo prihodnje leto več gradbišč, saj so včeraj začeli zaključna dela v drugem, tretjem in petem nadstropju bolnišnične nadomestne novogradnje. Prvo večje gradbišče so vzpostavili med oddelkom za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ginekološko-porodniškim oddelkom in urgentnim centrom. Eno leto tako ne bo prehoda med ginekološko-porodniškim oddelkom in nadomestno novogradnjo ter prehoda med oddelkom za infekcijske bolezni in urgentnim centrom.

Bolnišnična novogradnja je največji investicijski projekt v zgodovini celjske bolnišnice in eden največjih v slovenskem zdravstvu, so pojasnili v SB Celje. Je pa tudi eden najnujnejših, saj so nekateri objekti celjske bolnišnice stari že 130 let, tudi novejši del, nekoč rumena bolnišnica, ima že več kot 40 let. Da bi bilo treba bolnišnico povečati in posodobiti, so se pogovarjali že leta 2003. »Študije o potresni odpornosti in stroškovni učinkovitosti so pokazale, da je bolj racionalna in učinkovita rešitev rušenje starih objektov in njihova nadomestitev z novogradnjo,« so pojasnili v SB Celje.