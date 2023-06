Nujno medicinsko pomoč poslali v Celje namesto v Velenje

Ko je pred nekaj meseci na poti v Zdravstveni dom Velenje umrl 74-letnik, ki je potreboval pomoč, je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan dejal, da je ključno, da se reševalna vozila enotno odzovejo: »Enotna dispečerska služba je nujno potrebna in vsi izvajalci se bodo morali vključiti.«

Dobra dva meseca kasneje, od 1. junija, vse klice na 112 iz Velenja sprejemajo v Dispečerskem centru Maribor. Tam se je ta teden ob klicu na 112 zgodila napaka. Napačno so namreč sklepali, kam je treba poslati pomoč. Po 14 minutah iskanja pacienta v Celju so vendarle ugotovili, da gre za pacienta v Velenju. Ta je dobil pomoč tako slabih dvajset minut od klica na 112.

Kot so pojasnili v ZD Velenje, so v Dispečerskem centru Maribor klic na pomoč prejeli ob 10.30. Mimoidoči, ki so klicali, so pojasnili, da pomoč potrebuje pacient pri Sanolaborju pri zdravstvenem domu. Ko je dispečer postavil podvprašanje, ali gre za lokacijo pri srednji šoli, je bil odgovor pritrdilen, pojasnjujejo v ZD Velenje: »Dispečer v Mariboru je narobe sklepal, da gre za lokacijo v Celju. V Celju je Sanolabor v bližini srednje šole in zdravstvenega doma – enako kot v Velenju.«

Dispečer je tako aktiviral ekipo nujne medicinske pomoči iz Celja, reševalci pa so se, kot pojasnjujejo v ZD Velenje, vozili od ene do druge lokacije Sanolaborja. Iskali so 14 minut, potem pa sporočili, da ni nikogar, ki bi potreboval pomoč.

»Medtem se je v Velenju naključno na mesto dogodka pripeljal zaposleni iz ZD Velenje z reševalnim vozilom, ki izvaja sanitetne nenujne prevoze. To je bilo prvo vozilo, ki je prispelo na kraj dogodka. Reševalec, voznik reševalnega vozila iz ZD Velenje, je še enkrat poklical na 112 in sporočil informacijo o dogodku z navedbo pravilne lokacije,« so sporočili iz ZD Velenje. Velenjsko ekipo so aktivirali ob 10.44, tri minute kasneje je bila ekipa pri pacientu.

V ZD Velenje so na napako opozorili Dispečerski center Maribor in tudi pristojno ministrstvo. Paciente pa so ponovno opozorili, da klicev na 112 iz Velenja ne sprejme več ZD Velenje, ampak Dispečerski center Maribor. Poudarili so, da je treba dispečerju dati natančen naslov ali opis mesta intervencije, telefonsko številko, na kateri ste dosegljivi, opisati, ali je oseba budna, se pogovarja oziroma odziva na glas ali bolečino in ali diha normalno.