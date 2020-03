O imenovanju direktorice bo vnovič odločalo višje sodišče

Rdeče številke

Celje – Svet zavoda Splošne bolnišnice Celje (SBC) bi moral včeraj na seji obravnavati nepravnomočno sodbo delovnega sodišča, ki je razsodilo, da je bilneupravičeno izločen iz razpisa za direktorja in da je zato imenovanjenezakonito. Svet zavoda se zaradi novega koronavirusa ni sestal, iz bolnišnice pa so sporočili, da odločitev o pritožbi ni v pristojnosti sveta zavoda, ampak vodstva bolnišnice. To se zdaj sooča s precej večjimi težavami.O sodbi je svet zavoda nameraval razpravljati že prejšnji teden, vendar so odločanje prestavili, potem ko so dan pred sejo člani sveta zavoda dobili pravno mnenje odvetnika, ki zastopa Branka Gabrovca, da naj o pritožbi odloča svet zavoda. Gabrovec je o tem spraševal tudi Komisijo za preprečevanje korupcije, ki je zapisala, da bi situacija v SBC »pod določenimi pogoji vsekakor lahko pomenila povečano tveganje za nastanek nasprotja interesov«. KPK je omenjala predvsem možnosti, ko se glasuje zase oziroma za svoje družinske člane itd.Tega v tem primeru ni bilo, je ugotovilo pravno mnenje, ki ga je naročila bolnišnica in kjer piše, da je prav direktorica tista, ki predstavlja in zastopa bolnišnico ter organizira, vodi delo in poslovanje zavoda. Guček Zakoškova je že doslej vedno sama odločala o pritožbah na sodbe, ta niti ni prva v primeru Branka Gabrovca. Seje sveta zavoda zaradi koronavirusa včeraj ni bilo, vodstvo bolnišnice pa je vložilo pritožbo na sodbo delovnega sodišča. Če bo višje sodišče potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, kar Gabrovec pričakuje, bo moral svet zavoda o imenovanju direktorja odločati še enkrat.Poleg tega je Splošna bolnišnica Celje sprožila še upravni spor zaradi vračila dela interventnih sredstev, po odločbi urada za nadzor proračuna in zavrnjeni pritožbi na vladi bi morali vrniti skoraj milijon evrov. Državni zbor je sicer pred nekaj dnevi sprejel avtentično razlago spornega člena interventnega zakona, po kateri pet slovenskih bolnišnic ni neupravičeno porabilo prejetih interventnih sredstev.Celjska bolnišnica je tudi sicer v težkem finančnem položaju. Lani je opravila za 3,5 milijona evrov več programov kot leta 2018, a leto zaključila z 1,89 milijona evrov primanjkljaja, potem ko za okoli 1,2 milijona evrov opravljenega preseženega programa niso dobili plačila. Nov izziv, tudi finančni, prinaša novi virus, kot je dejala Guček Zakoškova: »Stroški bodo enormni. Poleg vsega moramo nujno kupiti še dvanajst novih intenzivnih postelj, trenutno jih imamo dvajset. Zdaj moramo vsi stopiti skupaj, ne pa da se ukvarjamo s sodbami in pritožbami.«