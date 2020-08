FOTO:Ob alpski reki sredi zelene dežele brez pitne vode

Posebnost kampa so gozdne hiške, ki so jih letos opremili tudi z elektriko. FOTO: Andrej Lamut

Urejanje papirjev

Precej prostora v kampu je namenjenega za igro otrok in šport. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Skrb za naravo

Velik prostor omogoča, da so šotori dovolj narazen, kar zahtevajo tudi ukrepi NIJZ. FOTO: Primož Lukežič

Mozirje – Kamp Forest Camping Mozirje, ki ga od lani od Športne unije Slovenije (ŠUS) najema družba NaturAvantura, ki ima kamp tudi na Ljubnem, je z novimi najemniki zaživel. Največja težava ostaja vodovod, kamp uporablja svoje zajetje, voda pa ni pitna. Mozirski županje lani obljubil sofinanciranje občine pri gradnji vodovoda, a vztraja, da mora ŠUS plačati komunalni prispevek. Tega so naračunali za skoraj 60.000 evrov, gradnja samega vodovoda bo zagotovo stala manj, so prepričani v kampu.»Sredi zelene, vodnate Slovenije nimamo pitne vode,« je razočaran direktor družbe NaturAvantura. Javni vodovod je od kampa oddaljen 1100 metrov, komunalni prispevek pa je občina za kamp postavila precej više, je dejal: »Dobili smo informativni izračun za občine Ljubljana, Celje, Žalec in Mozirje. Komunalni prispevek bi moral biti največ 9000 evrov, mi pa smo dobili izračun za skoraj 60.000 evrov, ker so zaračunali celotno zemljišče. S tem zneskom bi lahko gradili hotele ali stanovanjsko naselje.«Območje, ki ga ima ŠUS v lasti, meri dobra dva hektara, na njem stoji pet manjših objektov za kamp (recepcija, sanitarije …). Župan Suhoveršnik je kljub lanski obljubi glede sofinanciranja vodovoda jasen: »Občina je pridobila vsa soglasja za gradnjo vodovoda. Upamo, da bomo s ŠUS čim prej podpisali urbanistično pogodbo in čez zimo naredili vodovod. So pa sicer sami naredili vrtino in imajo svojo vodo. Dejstvo je, da so bili objekti na tej parceli zgrajeni na črno in jih je treba legalizirati. Komunalni prispevek pa je treba poravnati in amen.«Gozdno šolo so športna društva postavila in uporabljala desetletja, prvi poletni tabor je pred več kot 80 leti tu pripravila sokolska organizacija. Novo vodstvo ŠUS se je tudi lotilo legalizacije objektov, kot je pojasnil generalni sekretar, so jih prav zaradi starosti nekaj že legalizirali. Za druge objekte Krivec uporabno dovoljenje pričakuje v prihodnjih dveh tednih. Ovsenik ocenjuje, da je ŠUS v območje vložila precej več kot 100.000 evrov: »Verjetno je številka celo bliže 200.000 kot 150.000 evrom, in to zgolj za to, da smo območje oživili. V občini pa so apetiti narasli. O komunalnem prispevku se bomo morali pogajati, ker je znesek previsok.«Krivec dodaja, da si pomoči občine ni tako predstavljal: »Nismo vedeli, da bo občina sofinanciranje vodovoda tako uredila, da bo pač odmerila višji komunalni prispevek. Zbiramo ponudbe za gradnjo vodovoda, za zdaj kaže, da ta ne bi smela stati več kot 25.000 evrov.«Kljub posameznim zapletom je župan Suhoveršnik dejal, da so v občini zelo zadovoljni, da je ŠUS izpolnila obljubo glede ureditve območja: »Hvala bogu, da jim je uspelo.« Nekaj vroče krvi je povzročila še zapornica, ki so jo najemniki namestili pri kampu, kjer se konča javna pot. V času, ko kamp ni obratoval, so nekateri tam našli bližnjico čez zasebna zemljišča, se tam zbirali, opijali, po tleh so ostajali smeti in steklo, razlaga Krivec: »Vsem domačinom smo ponudili v brezplačno uporabo daljinec, vendar se svetniki niso strinjali s postavitvijo zapornice. Zdaj smo zgolj zaradi varnosti in reda – pešci in kolesarji so še vedno dobrodošli – postavili leso. Urejenih parkirišč, tako kot drugod v Zgornji Savinjski, ob Savinji namreč ni, gre za območje Nature 2000. Tudi zato v kampu nimamo glasbe, ker se v Naturi 2000 ne sme predvajati mehanska glasba, biti morata red in mir. Če greš v naravo, bodi v naravi!«Da je »zgolj« narava lahko zabavna, dokazujejo otroci iz socialno šibkejših družin, ki prav te dni v kampu preživljajo svoje počitniške dni, program izvaja Športna zveza Velenje. To je bil eden izmed pogojev ŠUS, da najemniki tudi v prihodnje prostor po nižjih cenah namenjajo športnim društvom in zvezam, ki so člani ŠUS.