Obglavili Tita sredi Velenja

Storilec je ponoči poškodoval spomenik Josipa Broza - Tita v središču Velenja in mu odstranil glavo. Mestna občina Velenje obsoja vandalizem in dodaja, da je policija storilca že izsledila.

»V najkrajšem možnem času bomo sanirali škodo na kipu in poskrbeli za vzpostavitev prvotnega stanja. Mestna občina Velenje vsakršno takšno dejanje ostro obsoja in poudarja, da v našem mestu ni prostora za vandalizem ter napade na kulturno in zgodovinsko dediščino,« so še sporočili z mestne občine.

Kipar Antun Augustinčić je leta 1947 naredil kip maršala Tita v naravni velikosti za Titov rojstni kraj Kumrovec. Kot pišejo na spletni strani velenjske občine, so po naročilu skupščine Občine Velenje leta 1977 po izvirniku iz leta 1947 izdelali spomenik nadnaravne velikosti za postavitev v Velenju. Skulpturo sta avtorju pomagala modelirati akademski kipar Vladimir Herljević in akademski kipar Ivan Pavić.

Spomenik so odkrili 25. junija 1977 v čast 40-letnice prihoda Tita na čelo Komunistične partije Jugoslavije, 40-letnice ustanovnega kongresa KP Slovenije in ob maršalovi 85-letnici. Lokacijo kipa je izbral avtor, ki je tudi obiskal Velenje. Finančna sredstva za kip so prispevali delovne in družbenopolitične organizacije ter občani s samoprispevkom.