FOTO:Oder za največje koncerte ob Velenjskem jezeru

Pogled z vrha razgledne ploščadi proti prireditvenemu prostoru, kjer bo prostora za 30.000 obiskovalcev in bo odprt vse dni v letu, tako da bo na voljo tudi za sprehode in druge aktivnosti. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vodja projekta Drago Martinšek je dejal, da bodo novo urejeno območje odprli takoj, ko bodo dobili uporabno dovoljenje, ki ga pričakujejo decembra. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Ambiciozni načrti

Objekt pod razgledno ploščadjo in pogled proti odru. V spodnjih prostorih bo tudi kavarna. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Velenje – Projekt ureditve prireditvenega prostora in odra ob Velenjskem jezeru, kjer so prejšnja leta pripravljali Pikin festival, so predstavniki občine predstavili javnosti in občanom bližnjih krajevnih skupnosti. Dela naj bi zaključili do konca leta, uradno odprtje naj bi bilo maja prihodnje leto. Podžupanje povedal, da projekta niso namenoma predstavili v času predvolilne kampanje.»Ves čas smo predvidevali, da bomo projekt predstavili, ko bo prišel h koncu,« je dejal Dermol, ki je eden od kandidatov za župana na volitvah 11. oktobra. Na vprašanje, ali ne bi bilo dovolj časa za predstavitev, ko bodo volitve mimo, je z nasmeškom dodal: »Takrat bo tu že mrzlo. Projekt smo zagnali že pred časom in radi bi, da ljudje, ki živijo na tem območju, sprejmejo objekt, da se zavedajo, da se bo tu razvijal turizem in bo kakšna bolj hrupna noč.«Velenjski arhitekti so idejne zasnove pripravili že leta 2008, izbrali so delo arhitekta. Zaradi gospodarske krize je projekt zastal, graditi so začeli junija lani. Združeni projekt (prostor in oder) je vreden 9 milijonov evrov, od tega je 4,8 milijona evropskega denarja, 1,2 milijona pa iz državnega proračuna. Gradnja na 4,6 hektara velikem in zaradi rudarjenja degradiranem območju je bila zelo zahtevna, je poudaril vodja projekta, sicer vodja urada za družbene dejavnosti pri velenjski občini. »Del prireditvenega odra je nekdanji del jezera, nujno je bilo pilotiranje in izvedene so bile zelo zahtevne geološke raziskave. Prireditveni prostor je na mestu, kjer je bilo prej zasuto turistično jezero. Zasuto je bilo z raznolikim materialom, ki ga je bilo treba odkopati, odstraniti kot odpadek, ki ne spada v ta prostor. To bo ekološka sanacija prostora, socialna sanacija, saj bodo tu omogočeni druženje in različne aktivnosti, prepričan sem, da bo tudi ekonomska pridobitev.«Očitki nasprotnikov prireditvenega odra so bili predvsem, da ni jasno, kaj bo vsebina tega prostora. Dermol je dejal, da si želijo razvijati festivalski turizem, Martinšek pa dodal, da bo prireditveni prostor odprt vse dni v letu, ljudje bodo tu lahko preživljali prosti čas. Oder, ki ga pokriva velika razgledna ploščad, lahko sprejme celoten simfonični orkester, primeren je za različne glasbene zvrsti in dogodke. »Organizatorji največjih prireditev nas že kličejo, zato sem prepričan, da bodo sami iskali ta prostor, kjer bodo lahko z največjimi umetniki in glasbeniki prirejali nastope za do 30.000 ljudi,« je dejal Martinšek.Da za prizorišče ne bi bilo dovolj zanimanja, Dermola ne skrbi. »Ko gradimo tovrstno infrastrukturo, jo gradimo zaradi javnega interesa. Nikoli ni mogoče vnaprej vedeti, kakšen bo dobiček. Če bo objekt povod za razvoj turizma, bodo pozitivni učinki povsod.«Čeprav oder in prireditveni prostor še nista dokončana, manjka še 55-metrski pomol, v občini za to območje že načrtujejo nov projekt, za katerega še pridobivajo sredstva, je dejal Martinšek. »Načrtujemo postavitev montažnega drsališča olimpijskih mer s tribunami, hokejsko dvorano in stezo za curling. Nekaj podobnega, kot je bilo postavljeno v času olimpijskih iger v Sočiju.«