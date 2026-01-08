  • Delo mediji d.o.o.
    Štajerska

    V šoli le še 12 učencev: bo morala podružnična šola Kompole zapreti vrata?

    Ravnatelj Vranešević opozarja, da bi zaprtje podružnice močno prizadelo lokalno skupnost, saj bi izgubili pomemben del družbenega življenja v kraju.
    Podružnična šola Kompole: 'učilna zidana'. FOTO: Google Maps
    Galerija
    Podružnična šola Kompole: 'učilna zidana'. FOTO: Google Maps
    R. I.
    8. 1. 2026 | 16:32
    8. 1. 2026 | 16:32
    3:03
    A+A-

    Podružnična šola Kompole (Osnovne šole Štore)se že več let sooča z upadom vpisa otrok. V stavbo, na kateri je napisano učilna zidana, in je bila prenovljena pred več kot 20 leti, tako hodi vse manj otrok.  Kot poroča Novi tednik, v letošnjem šolskem letu šolo obiskuje le 12 učencev, od tega so trije prvošolci. Ravnatelj Osnovne šole Štore Nenad Vranešević pojasnjuje, da starši vse pogosteje otroke vpisujejo v matično šolo v Štorah, saj tam že obiskujejo vrtec, kar povzroča upad vpisa v podružnico.

    Predstaviti želijo prednosti podružnične šole

    Starši se odločajo tudi zaradi logističnih razlogov, saj želijo otroke enostavneje usklajevati in ohraniti obstoječe prijateljske vezi, ki jih imajo otroci med seboj. V naslednjem šolskem letu je sicer predvidenih osem prvošolcev, vendar se pričakuje, da bodo starši vpisali le tri otroke v Kompole, medtem ko bodo ostali izbrali matično šolo. Kljub temu šola za danes načrtuje okroglo mizo, na kateri želijo staršem predstaviti prednosti podružničnega izobraževanja ter pomen ohranitve šole v kraju. Več ljudi iz teh krajev je na facebooku delilo objavo in pozvalo k udeležbi na okrogli mizi.

    Nekateri starši morda dvomijo v kakovost pouka v podružnici, saj so razredi združeni, piše Novi tednik. Vranešević pravi, da je pri kombiniranem pouku vsekakor nekaj izzivov. A če bi podružnico obiskovalo več otrok, bi bil kombiniran pouk le v prvem in drugem razredu ter bi bil tretji ločen.

    FOTO: Google Maps
    FOTO: Google Maps

    Štajerski val je že decembra poročal, da če prizadevanja za povečanje vpisa neuspešna, šola razmišlja o reorganizaciji, v najhujšem primeru pa tudi o zaprtju podružnice. Ravnatelj Vranešević opozarja, da bi zaprtje podružnice močno prizadelo lokalno skupnost, saj bi izgubili pomemben del družbenega življenja v kraju. Poudarja tudi, da bo zaradi demografskih trendov upadanje števila otrok v prihodnjih letih še bolj izrazito, kar še povečuje negotovost glede prihodnosti šole.

    »Vprašanje je tudi, kako dolgo bo ministrstvo še plačevalo ure za podaljšano bivanje. Od števila otrok je odvisen tudi delež gospodinjca, ki skrbi za pripravo in razdelitev hrane. Od vpisa je torej odvisno število delovnih mest nasploh,« je dejal za Novi tednik. Dodal je, da bodo zaposleni ob morebitnem zaprtju podružnice lahko delovno mesto skoraj gotovo ohranili v matični šoli.

     

     

     

