Osem let pozneje: neuresničeni načrti mariborskega župana

Mariborski župan Saša Arsenovič se po osmih letih poslavlja od županskega stolčka v drugem največjem mestu v državi. Kakor je povedal sredi septembra ob razglasitvi odločitve, da se ne bo potegoval za tše retji mandat, je svojo nalogo opravil. »Mesto predajam v odlični kondiciji, v zagonu, polno življenja in s pogledom in priložnostmi, usmerjenimi naprej,« je dejal, ko je naštel vrsto uspešnih projektov svojega županovanja. »Pred osmimi leti sem rekel en mandat, oddelal sem dva. Zmage niso samo veliki infrastrukturni projekti, ampak tudi zadovoljni ljudje,« je dejal in dodal: »Bilo mi je v čast biti vaš župan.« Uspešni projekti Med najbolj izstopajočimi Arsenovičevimi projekti so nedvomno prenove Glavnega trga, Koroške ceste, Lenta, Vojašniškega trga, historičnih prehodov v centru mesta, ...