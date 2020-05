FOTO:Otroci se vračajo na čisto zemljo

Infografika Delo

Gola zemlja se odslej ne bo več kazala pod gugalnicami, saj so povsod, kjer se bodo otroci največ gibali, položili tartan. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Nadaljnja sanacija

Župan Bojan Šrot in minister za okolje in prostor Andrej Vizjak ob koncu sanacije vrtcev Mavrica in Ringa raja. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Celje – Potem ko je Mestna občina Celje sanirala dva vrtca, je ministrstvo za okolje in prostor (MOP) uradno končalo sanacijo dveh vrtcev. To je še pod vodstvom Jureta Lebna obljubilo, da bo saniralo deset celjskih vrtcev, ki so imeli ponekod v tleh večkrat presežene opozorilne, tudi kritične vrednosti težkih kovin. Ministerje obljubil nadaljnjo sanacijo in napovedal projekte za sanacijo celotne Celjske kotline.Novembra leta 2016, ko so v Delu na problem onesnaženosti v hudinjskem vrtcu opozorili starši, so bili pristojni več kot zadržani. Šele po več analizah, prve so starši naročili sami, je hudinjski vrtec in pozneje še enoto Aljažev hrib sanirala občina. Nato je k sanaciji pristopil MOP, ki je tudi uradno končal sanaciji vrtcev Mavrica in Ringa raja. Sanacija obeh vrtcev, vključno s projektiranjem in nadzorom, je stala okoli pol milijona evrov.iz MOP je dejala, da je v razpisnem postopku še sanacija vrtcev Mehurček in Živ žav: »Pričakujemo, da bo tudi njuna sanacija končana letos. Na začetku prihodnjega leta nas čakata vrtec Center in igrišče na Savinjskem nabrežju. Sanacijo vseh desetih vrtcev bi morali končati leta 2022.«Vrtca Sonce in Gaberje, kjer so leta 2017 izmerili presežene kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka in arzena, bosta na sanacijo čakala najdlje. To sta spomeniško zaščiteni območji, prav tako tudi enota Center, je dejala Podlipnikova. »To je staro mestno jedro, arheologi so že na terenu. Velik tovornjak pa tja sploh ne more priti.« Največji zalogaj bo vrtec Gaberje, ki je v zaščiteni Westnovi vili, kjer še ni končana denacionalizacija, vrtčevsko igrišče pa je zaščiteno kot parkovna površina, je pojasnil župan: »Ker objekt že v osnovni funkciji ni vrtčevski prostor, razmišljamo, da bi v neposredni bližini dogradili nov vrtec in prostore v vili opustili. Z MOP se dogovarjamo, da bi sanacija tistega igrišča predstavljala nesorazmerne stroške.«Da je zemlja na celjskih vrtcih slaba, so pokazale analize že pred petnajstimi leti. Občinske vrtce zdaj sanira država, župan Bojan Šrot pa se je zahvalil tudi vsem ministrom: »Upam, da bo imela država podoben pristop pri sanaciji drugih okoljskih bremen v Celju. To se mi zdi ne samo korektno, ampak tudi pošteno do lokalne skupnosti, kajti stara industrijska bremena so tu pustila podjetja, ki so v času lastninskega preoblikovanja večinoma postala državna.«Minister Vizjak je obljubil, da bo MOP sanacije nadaljeval: »To je pomemben prispevek. Pomembno je, da so moji predhodniki prepoznali ta projekt, ki ga bomo nadaljevali tudi v prihodnje, tudi pri drugih projektih, pomembnih za sanacijo celjskega območja, kotline. Župan je s sodelavci že obiskal ministrstvo, dogovarjamo se, imamo konkretne rešitve in verjamem, da jih bomo v prihajajočih letih lahko izvedli.« Načrtujejo tudi spremembe predpisov glede odpadne zemljine, ki bi jo lahko uporabili kot gradbeni proizvod, je poudaril Vizjak. »Samo prestaviti to nekam drugam ni rešitev, ampak del problema.«