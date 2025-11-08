  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    Parkirišče spremenili v modro cono in je napol prazno

    Obiskovalci Celja zdaj vedno dobijo prostor za spodnjim gradom, manj zadovoljni so zaposleni v mestu.
    Parkirišče za spodnjim gradom v Celju je že tri mesece v modri coni in namenjeno kratkotrajnemu parkiranju. Tako je večino delovnikov skoraj prazno. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Parkirišče za spodnjim gradom v Celju je že tri mesece v modri coni in namenjeno kratkotrajnemu parkiranju. Tako je večino delovnikov skoraj prazno. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    8. 11. 2025 | 05:00
    4:47
    A+A-

    Največje parkirišče v mestnem središču, tisto za spodnjim gradom, je že tri mesece modra cona. Od takrat je dobrih 200 parkirnih mest med tednom večinoma praznih, v nasprotju z bližnjim zasebnim parkiriščem za stavbo Maksimilijan, kjer je lastnik poleti uredil zapornice, parkirišče pa je plačljivo 24 ur na dan. A ta ponuja tudi mesečne dovolilnice, ki jih v modri coni ni in so pomembne zlasti za zaposlene v mestu. Ali bodo režim parkiranja prilagodili, se bodo na celjski občini odločili po analizi.

    Celjska občina se je za modro cono na največjem parkirišču v središču mesta odločila po analizi, ki je zajemala en delovni dan, in sicer sredo, 22. januarja. Ta je pokazala, da v mesto vsak dan pride okoli šeststo zaposlenih in zasede vsa parkirišča, kar pomeni, da zmanjka prostora za obiskovalce. Tako so parkirišče spremenili v modro cono, kjer je omogočeno kratkotrajno parkiranje. Skoraj sočasno, kot je občina spremenila parkirišče v modro cono, je podjetje FT Logistične storitve, ki je lastnik makadamskega parkirišča za stavbo Maksimilijan, kjer je še okoli 200 parkirnih mest, postavilo zapornice in začelo zaračunavati parkirnino 24 ur na dan, vse dni v tednu. Parkirišče je ob delovnikih nabito polno, ker veliko zaposlenih v mestnem središču zdaj parkira tam, zvečer in ob koncih tedna, ko je v modri coni parkiranje brezplačno, pa je tako rekoč prazno.

    image_alt
    Makadamsko parkirišče čez tri tedne plačljivo ves dan

    Na vprašanji, ali je smiselno, da je tako velika površina v mestnem središču prazna in ali je bila morda januarska analiza napačna, so z mestne občine odgovorili, da je bil glavni namen sprememb »zagotoviti več možnosti za kratkotrajno parkiranje v središču mesta – za obiskovalce lokalov, restavracij, obrtnikov, občine, upravne enote in drugih subjektov, ki delujejo v mestnem jedru. Ta cilj je po naših opažanjih dosežen. Stanje zasedenosti parkirišč sodelavci redno spremljajo, saj si želimo, da bi bil sistem čim bolj učinkovit in prilagojen dejanskim potrebam. Po prehodnem obdobju bomo podatke analizirali in po potrebi ustrezno prilagodili režim parkiranja.«

    Parkirišče za stavbo Maksimilijan je v neposredni bližini parkirišča za spodnjim gradom. Na tem zasebnem parkirišču lahko zaposleni v mestu parkirajo tudi za ves dan. Zato je od spremembe režima za spodnjim gradom med delovniki polno. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Parkirišče za stavbo Maksimilijan je v neposredni bližini parkirišča za spodnjim gradom. Na tem zasebnem parkirišču lahko zaposleni v mestu parkirajo tudi za ves dan. Zato je od spremembe režima za spodnjim gradom med delovniki polno. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Novosti

    Parkirišče pri nekdanjem Rakuševem mlinu, ki so ga uredili, da bi pridobili dodatne parkirne prostore, je tudi napol prazno. Tam je na voljo 200 parkirnih mest, mesečna parkirnina je 25 evrov, a po podatkih občine je bilo septembra tam v povprečju parkiranih deset vozil, konec oktobra pa v povprečju 22. »Na zasedenost parkirišča nedvomno vpliva tudi širitev parkirišča Tkanina pri Zgodovinskem arhivu Celje, kjer je cena parkiranja prav tako 25 evrov na mesec. Tam smo namreč zagotovili še 45 parkirnih mest,« so odgovorili z občine. Parkirišče Tkanina je precej bližje mestnemu središču, od Rakuševega mlina do mesta je sprehod.

    V naslednjih dneh bodo začeli urejati tudi Malgajevo ulico, ki se nadaljuje v ulico Na Otoku. Vzpostavili bodo enosmerni promet, s tem pa zagotovili še 44 parkirnih mest za dolgotrajno parkiranje. Skupno je po podatkih celjske občine v mestu na voljo okoli 3800 parkirnih mest za dolgotrajno parkiranje, v to številko so vključena tudi parkirna mesta v garažnih hišah in 400 zakupljenih parkirnih mest.

    image_alt
    Zaposleni v mestnem središču dlje do parkirišča

    Od septembra je manj parkirnih mest tudi na Gosposki, po kateri po novem vozi tudi Celebus mimo glasbene šole in stolnice. Progo v povprečju uporablja do deset potnikov, so pojasnili na občini. Mnogi se na Gosposki ulici razburjajo zaradi dreves v velikih plastičnih koritih. Na občini so pojasnili, da so tam parkirna mesta ukinili, ker je bilo preozko za varen dostop interventnih vozil. »Zato smo prostor fizično zamejili z zasaditvenimi koriti, s katerimi smo hkrati hoteli ulici dodati nekaj zelenja in prijetnejši videz. Gre za začasno rešitev – trajno ureditev bomo izvedli ob celoviti prenovi Gosposke ulice.« Obeta se še prenova Prešernove ulice, kjer je danes veliko parkirnih mest, potem bo trg, zelena oaza. Prešernovo bodo predvidoma začeli obnavljati v začetku leta 2027.

    Sorodni članki

    Premium
    Lokalno  |  Štajerska
    Celjski promet

    Makadamsko parkirišče čez tri tedne plačljivo ves dan

    Za stavbo Maksimiljan v Celju 200 parkirnih mest ne bo več del javne mreže, lastnik je že postavil zapornice. Kmalu bo manj parkirnih mest še v Gosposki ulici.
    Špela Kuralt 1. 7. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Štajerska
    Celje

    Zaposleni v mestnem središču dlje do parkirišča

    Mestna občina Celje vztraja, parkirišče za spodnjim gradom bo za kratkotrajno parkiranje, novo parkirišče pa bo na območju nekdanjega Rakuševega mlina.
    Špela Kuralt 9. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Celjska parkirišča

    Parkirni kaos ali končno nekaj dodatnih mest

    Občina Celje želi eno večjih parkirišč spremeniti v modro cono, zaposleni v mestu bodo morali v parkirne hiše, saj na drugih parkiriščih ni dovolj mest za vse.
    Špela Kuralt 29. 4. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Heroji furajo v pižamah

    Vse več mladih trezno odpelje domov starše

    V iniciativi Heroji furajo v pižamah poudarjajo, da preventiva deluje. Število prometnih nesreč, ki jih povzročijo mladi, se je zmanjšalo za polovico.
    Špela Kuralt 6. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Oškodovanje upnikov

    Sodba padla malo pred zastaranjem

    Urško Jurkovič so obsodili na 18-mesečno pogojno kazen.
    Aleksander Brudar 5. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump zahteval pokop filibustra, a se mu upirajo celo republikanci

    Torkove volitve so pokazale, da večinska javnost za ustavitev delovanja vlade ne krivi levice.
    Barbara Kramžar 7. 11. 2025 | 02:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Romi

    Maja Regina: Poroke mladoletnih niso del kulture, pač pa posledica revščine

    Romska družba je odsev družbe kot celote, poudarja učiteljica, ki že vrsto let dela z Romi. »Tudi mi bomo morali storiti korak naprej.«
    Simona Bandur 6. 11. 2025 | 11:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Sojenje

    Slaščičar zanika, da je podkupil župana

    Gzim Kahrimani naj bi se hotel nezakonito znebiti konkurence.
    6. 11. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Verjemi v jutri: 100.000 evrov za projekte, ki spreminjajo svet

    Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Razvijajo mikroorganizme za trajnostne produkte

    Acies Bio je razvojno-raziskovalno podjetje, ki vse večji poudarek daje industrijski proizvodnji.
    Nejc Gole 30. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    parkiranjeparkiriščaCeljepromet

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    (Ne)dostopnost spletišč

    Globe niso rešitev, povečati je treba ozaveščenost

    Po evropskih podatkih, ki veljajo tudi za Slovenijo, prilagojene spletne strani trajno ali začasno potrebuje tretjina prebivalcev.
    Andreja Žibret 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Rokomet
    Liga prvakinj

    Mirna Maja z Mirne bo mirila Danke: V Tivoliju bomo imele osmo igralko

    Rokometašice Krima bodo v Tivoliju (16) z Odensejem odigrale 350. tekmo v ligi prvakinj. Maja Vojnović med vodilnimi vratarkami. Tudi brez bronhija lažje diha.
    Peter Zalokar 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    Karel Lipnik 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Priprave na smučarsko sezono

    Predprodaja smučarskih vozovnic je že v polnem teku.
    8. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Trenerja skrbi nova realnost, Dončić je še naprej navdušen

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Varčevanje

    Premoženje vzajemcev preseglo sedem milijard evrov

    Upravljavci vzajemnih skladov bodo morali najti nove kanale trženja, če bodo želeli doseči mlajše vlagatelje.
    Karel Lipnik 8. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Priprave na smučarsko sezono

    Predprodaja smučarskih vozovnic je že v polnem teku.
    8. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Trenerja skrbi nova realnost, Dončić je še naprej navdušen

    Košarkarji Los Angeles Lakers začenjajo pet tekem dolgo gostujočo turnejo, jutri zjutraj (2.00) gostujejo v Atlanti. V Georgio so prispeli že dan pred tekmo.
    Nejc Grilc 8. 11. 2025 | 05:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ideje, nasveti in navdih za dom na sejmu Ambient in Dom plus 2025

    Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
    Promo Delo 3. 11. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Polna košarica in polna baterija: udobje, ki presega vse izkušnje do zdaj (video)

    Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
    Promo Delo 3. 10. 2025 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Tehnološki velikani

    Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    Gregor Knafelc 23. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

    Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo