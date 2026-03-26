Vlada izdala uredbo za plavajočo sončno elektrarno

Vlada je danes izdala uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za plavajočo sončno elektrarno (PSE) Družmirje. Kako velika bo, še ni znano, DPN sicer določa maksimalne dopustne posege in ocenjuje, da bo na Družmirskem jezeru PSE z močjo 140 megavatov. V Šaleškem eko gibanju ostro nasprotujejo DPN in napovedujejo boj proti plavajoči elektrarni.

Kot so sporočili po seji vlade, je »ocenjen tehnični potencial PSE Družmirje 140 MW instalirane moči«, DPN pa umešča tudi ureditve ob jezeru s sprehajalnimi in kolesarskimi potmi, plažo, čolnarno, razglednim stolpom ... Vodja projekta PSE Družmirje Simon Čižmek je pojasnil: »DPN določa prostorske okvire in maksimalne dopustne posege, ne pa vseh končnih tehničnih parametrov projekta. Ti bodo natančneje opredeljeni med izdelavo in presojo idejnega projekta, ki sledi v naslednjem koraku. Takrat bodo znani tudi konkretnejši podatki o velikosti elektrarne, njeni moči in tehnični zasnovi.«

Idejni projekt bo osnova za nadaljnje postopke, vključno s presojo vplivov na okolje in pripravo razpisov za izbor izvajalcev, je dejal Čižmek: »V tej fazi bodo opravljene tudi geološke raziskave, opredeljeni tehnični vidiki in sprejete ključne odločitve izvedbe.« Časovnica, ki so jo predstavili januarja, ostaja, torej bi v začetku prihodnjega leta lahko končali postopek presoje vplivov na okolje, konec leta 2027 pa začeli graditi elektrarno. Januarja je Čižmek dejal, da bi po oceni 120-megavatna elektrarna stala 110 milijonov evrov.

Šaleško eko gibanje je večkrat opozorilo, da javnost ni bila vključena v postopek priprave DPN. V HSE so odgovarjali, da to ni upravni postopek, zato v njem civilne iniciative niso imele statusa stranskega udeleženca, da pa je bila javnost vključena v javni razgrnitvi. Dodali so, da bodo civilne iniciative, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, v postopku presoje vplivov na okolje, ki je upravni postopek, dobile tudi formalno možnost sodelovanja. Na vprašanje, ali lahko nestrinjanje lokalne skupnosti ustavi projekt, pa je Čižmek odgovoril: »Odločitve se v teh postopkih sprejemajo na podlagi zakonodaje, strokovnih podlag in izvedenih presoj vplivov na okolje. Nestrinjanje posameznih deležnikov samo po sebi ne pomeni avtomatične ustavitve projekta, lahko pa vpliva na potek postopka, dodatne presoje ali prilagoditve.«

Kakšna bo v resnici plavajoča elektrarna, bo pokazal nadaljnji postopek. FOTO: vizualizacija HSE

V Šaleškem eko gibanju so ogorčeni: »Ostro nasprotujemo sprejetju DPN za plavajočo sončno elektrarno. Poseg v prostor, ki bo dolgoročno zaznamoval celotno jezero in njegov objezerski prostor, je v nasprotju z jasno izraženo voljo prebivalcev Slovenije na referendumu o vodah, kjer smo državljani dosegli zaščito vodnih površin in več transparentnosti pri posegih v prostor. Vlada znova sprejema ključne odločitve za zaprtimi vrati in v očitni spregi z investitorjem HSE, brez resničnega dialoga z lokalno skupnostjo. V Šaleškem eko gibanju se bomo z argumenti in pravnimi sredstvi proti umestitvi PSE borili tudi v nadaljnjih postopkih, saj gre za eksperiment, ki ni škodljiv le za naravo, ampak bistveno poslabšuje razvojne možnosti občine in prebivalcev, hkrati pa neupravičeno in nesmotrno troši sredstva, namenjena za pravičen izstop iz premoga.«