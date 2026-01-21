  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Štajerska

    Kdo v resnici potrebuje plavajočo elektrarno na jezeru

    V Šaleškem EKO gibanju opozarjajo, da gre pri plavajoči sončni elektrarni na Družmirskem jezeru zgolj za ekonomsko optimizacijo proizvodnje vodika.
    Kakšna dejansko bo plavajoča elektrarna, bo pokazal nadaljnji postopek. FOTO: vizualizacija HSE
    Kakšna dejansko bo plavajoča elektrarna, bo pokazal nadaljnji postopek. FOTO: vizualizacija HSE
    Špela Kuralt
    21. 1. 2026 | 16:42
    21. 1. 2026 | 17:10
    V času, ko Slovenija išče nadomestilo za premog in hkrati odgovore na podnebne cilje, bi HSE na Družmirskem jezeru postavil plavajočo sončno elektrarno. Predlagana elektrarna je ocenjena na okoli 110 milijonov evrov za približno 120 megavatov moči. Medtem ko pripravljavci z njo obljubljajo pomemben prispevek k energetski preobrazbi, se na drugi strani odpira dilema, kaj to pomeni za jezero kot živ naravni sistem in za lokalno skupnost.

    Uredbo o državnem prostorskem načrtu naj bi vlada sprejela marca, postopki presoje vplivov na okolje pa bi se lahko zaključili v prvi četrtini prihodnjega leta. Članek pokaže, zakaj investitor poudarja energetsko in ekonomsko učinkovitost jezerske lokacije, civilna iniciativa pa opozarja, da gre zgolj za optimizacijo proizvodnje vodika in izključevanje javnosti iz postopkov – ter kaj to v resnici pomeni za Šaleško dolino.

    HSETešplavajoča sončna elektrarnaDružmirsko jezeroŠoštanjizstop iz premoga

