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    Štajerska

    Po poseku drevoreda protestni shod v bran drevesom

    Zahtevajo, da odgovorni na občini prevzamejo odgovornost in ustrezne sankcije za posek drevoreda.
    Drevesa so bila posekana v okviru prenove Trubarjeve ulice. FOTO: Barbara Sarah/FB
    Galerija
    Drevesa so bila posekana v okviru prenove Trubarjeve ulice. FOTO: Barbara Sarah/FB
    STA
    25. 8. 2026 | 19:16
    4:42
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    Na robu Mestnega parka v Mariboru je danes potekal »shod v bran mariborskim drevesom«, na katerem je okoli sto udeležencev izrazilo nestrinjanje z nedavnim posekom kostanjevih dreves na tem mestu. Zahtevali so bolj odgovorno in strokovno podkovano ravnanje s skupnim prostorom. »V Mariboru potrebujemo več dreves, ne betona,« so izpostavili.

    Shod je pripravila Civilna iniciativa Trubarjev zadnji kostanj, ki se je oblikovala potem, ko so občinske službe prejšnji teden posekale star kostanjev drevored na Trubarjevi ulici. Kot je povedala predstavnica iniciative Jelka Vrečko, so se zbrali somišljeniki, ki menijo, da je bil posek preuranjena, nepremišljena in slabo skomunicirana poteza Mestne občine Maribor.

    Zahtevajo, da odgovorni na občini prevzamejo odgovornost in ustrezne sankcije za to dejanje. »Strokovnjaki opozarjajo, da je varovanje dreves pravno neustrezno in zastarelo, zato pozivamo Mestno občino Maribor, naj nemudoma sprejme sodoben lokalni okvir varovanja dreves, usklajen z evropskimi smernicami in stroko, ter vse odločitve o drevesih sprejema v dialogu s strokovnjaki,« so pozvali.

    Občina mora po njihovem prepričanju nujno sprejeti strategijo ravnanja z drevesi, ki mora biti pred sprejetjem usklajena s stroko ter dana v javno razpravo. Zahtevajo, da občina spremeni komunikacijo s prebivalstvom ter »se končno prične zavedati, da je ona v naši, ne mi v njeni službi«.

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    Civilna iniciativa v Mariboru sklicuje shod v bran drevesom

    Pričakujejo tudi, da občina takoj izdela in objavi seznam načrtovanih prihodnjih posegov v rastoča drevesa ter pred dejanskimi posegi odpre javno razpravo in upošteva mnenje prebivalstva.

    Drevesa so bila posekana v okviru prenove Trubarjeve ulice. Na občini pojasnjujejo, da je bil ta projekt načrtovan že leta 2018. Strokovno arboristično poročilo je priporočalo, da se drevored celostno uredi z zamenjavo dreves, za takrat načrtovano ureditev pa so bili po navedbah občine pridobljeni tudi pogoji oziroma mnenja zavodov za varstvo narave in za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

    Občina v letu 2018 ni imela denarja za celovito izvedbo, zato projekta takrat ni izvedla, stanje dreves pa se je v naslednjih letih dodatno slabšalo. Kot izpostavljajo na občini, se je eno izmed dreves leta 2020 porušilo, padlo na invalidska parkirna mesta in poškodovalo objekt srednje šole.

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    Drevored mogočnih kostanjev v Mariboru požagali brez potrebnih soglasij

    Prenova Trubarjeve ulice je po navedbah občine potrebna predvsem zaradi dotrajanosti obstoječe cestne infrastrukture, zagotovitve varnih šolskih poti za kolesarje in pešce, trenutno neustrezne javne razsvetljave in nujne ureditve parkirišč. »Med izhodišči za pripravo novega projekta je Mestna občina Maribor vseeno predlagala ohranitev obstoječih dreves, vendar je projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo,« pojasnjujejo.

    Projektna rešitev, ki je v teku, je bila po navedbah občine usklajena s pristojnimi mnenjedajalci, izvedba del pa temelji na pridobljenih soglasjih in veljavnih predpisih. Predvideva ponovno vzpostavitev obojestranskega drevoreda, kakršen je bil za to ulico značilen v preteklosti. Na novo bo jeseni zasajenih 12 dreves, kar je pet več, kot jih je bilo na tem delu Trubarjeve ulice pred začetkom prenove. »Pri izboru sadik iščemo rešitev, ki bo omogočila zasaditev čim večjih dreves, da se bodo ta hitreje razrasla in bo ulica čim prej ponovno dobila značilen videz drevoreda,« še poudarjajo na občini.

    Cilj prenove tako po navedbah občine ni zgolj nadomestiti obstoječa drevesa, temveč povečati njihovo število in jim zagotoviti boljše pogoje za rast v mestnem okolju. Župan Saša Arsenovič ob tem dodaja, da so v zadnjih treh letih v Mariboru zasadili 838 novih dreves, do konca leta pa naj bi zasadili skupno 1250 dreves.

    Med Mariborčani in Mariborčankami se je danes prek družbenih omrežij razširila tudi informacija o načrtovanem podiranju dreves na Frankolovski ulici. Z občine so sporočili, da to ni občinski projekt, ampak je to v celoti odločitev tamkajšnjih stanovalcev ter njihovega upravitelja.

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