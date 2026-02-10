  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

    Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
    Pismo o nameri za izgradnjo gasilskega regijskega poligona v občini Vojnik so podpisali (z leve): predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, župan občine Vojnik Branko Petre, minister za obrambo Borut Sajovic in predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Pismo o nameri za izgradnjo gasilskega regijskega poligona v občini Vojnik so podpisali (z leve): predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, župan občine Vojnik Branko Petre, minister za obrambo Borut Sajovic in predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    10. 2. 2026 | 20:12
    3:34
    A+A-

    Minister za obrambo Borut Sajovic, vojniški župan Branko Petre, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik so danes podpisali pismo o nameri za gradnjo gasilskega regijskega poligona v Višnji vasi v občini Vojnik. Graditi bi ga začeli prihodnje leto.

    Občina Vojnik je za gasilski poligon za celjsko regijo zagotovila zemljišče, podrobni prostorski načrt, poskrbela bo tudi za vso potrebno komunalno ureditev, skupno gre za okoli 700.000 evrov. Sredstva za gradnjo poligona in projektno dokumentacijo bosta prispevala ministrstvo za obrambo in Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). Gradbena dela so po besedah generalnega direktorja URSZR Leona Behina ocenjena na 1,1 do 1,3 milijona evrov.

    image_alt
    Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

    Behin je dejal, da želijo še letos dobiti gradbeno dovoljenje in začeti postopek izbire izvajalca: »To pomeni, da bi leta 2027 lahko začeli graditi. Po izkušnjah preostalih sedmih regijskih gasilskih poligonov bi gradnjo končali v 12 do 15 mesecih, torej bi bil leta 2028 poligon tudi operativno v funkciji.« Dodal je, da so sredstva zagotovljena: »V požarnem skladu je predvidena izgradnja gasilskih poligonov v Vojniku, Mariboru, Sežani in Murski Soboti. S tem se bo končala gradnja enajstih regijskih poligonov, ki so namenjeni za gasilsko usposabljanje ter za usposabljanje sil zaščite in reševanja.«

    Tudi nov gasilski dom

    Ob poligonu bo PGD Vojnik zgradil nov gasilski dom, v katerem bodo uredili tudi sanitarije, učilnice in vse druge prostore, kar bo namenjeno tudi uporabnikom poligona. Predsednik PGD Vojnik Roman Kugler je dejal, da imajo vojniški gasilci precejšnjo prostorsko stisko in je novi dom nujen: »Projekt je že v izdelavi, gradili bomo sočasno s poligonom.« Ocenjujejo, da bo dom stal od tri do pet milijonov evrov, je povedal Kugler: »Natančna številka ni znana, ker še nimamo projektantske vrednosti. Bo pa to velika naložba.« Kje bodo pridobili sredstva, še ne vedo, začetni kapital pa bodo zagotovili s prodajo stavbe obstoječega gasilskega doma, za katerega je občina že izrazila željo, da bi ga odkupila.

    Ob poligonu v Višnji vasi bo PGD Vojnik zgradil nov gasilski dom. Dosedanji (na fotografiji) je zanje postal absolutno premajhen. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Ob poligonu v Višnji vasi bo PGD Vojnik zgradil nov gasilski dom. Dosedanji (na fotografiji) je zanje postal absolutno premajhen. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Poligon v Višnji vasi bo poseben tudi zaradi atletske steze, ki jo bodo tam zgradili. Predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik je dejal, da steza ne bo namenjena le gasilcem: »Uporabljali jo bodo tudi naši otroci, ki se veliko vozijo v Celje na stadion Kladivar. To je tudi velika priložnost, da dobimo mlade gasilce.« Dodal je, da ga ne skrbi, da poligon ne bi zaživel: »Vojnik je v središču celjske regije in je zato velika priložnost za bogat obisk, v kakšnih drugih regijah imajo ta prizorišča bolj odmaknjena. Danes lahko z gotovostjo rečemo, da bo gasilski poligon celjske regije zaseden, kot si želimo.«

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Požarna varnost

    Požarni strokovnjak: Javljalniki dima bi morali biti v vsakem domu

    Pred kurilno sezono je priporočljiv pregled dimnika in peči. Pomembna je izbira ustreznega lesa za kurjenje in razmislek o možni evakuaciji iz hiše.
    Beti Burger 19. 1. 2026 | 12:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Aleš Jug

    Požar, kot je bil v Crans Montani, bi se lahko zgodil tudi pri nas

    Sodobni materiali so zlasti v objektih, kjer se zbira veliko ljudi, smrtno nevarni, opozarja strokovnjak za požarno varnost. Pomembna rešitev: škropilniki.
    Simona Bandur 9. 1. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vaja zaščite in reševanja

    Rušilni potres v Ljubljani bi bil šele začetek

    Gasilci so preizkusili zmožnost neprekinjenega odzivanja operativnih sil v realnih okoliščinah po potresu.
    Novica Mihajlović 2. 6. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Evakuacijska vaja v NMS

    V narodnem muzeju bi najprej reševali ljudi, nato neandertalčevo piščal

    V akciji, v kateri so sodelovali gasilci in policisti, so evakuirali šest predmetov nacionalnega pomena.
    Simona Bandur 23. 10. 2024 | 17:05
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Milano – Cortina 2026

    Nizozemska lepotica in partnerica razvpitega vplivneža podrla olimpijski rekord

    Jutta Leerdam je v minulih dneh pritegnila veliko pozornosti. Največ zaradi privlačnega videza, veliko pa tudi zaradi kontroverznega partnerja in zlate kolajne.
    9. 2. 2026 | 20:26
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Sezona ne čaka na kredit: Bančni modeli, ki ne razumejo sezonskega poslovanja

    Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 10:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Delo 10. 2. 2026 | 09:22
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    CeljeGasilska zveza SlovenijeVojnikgasilski regijski poligonVišnja vasuprava za zaščito in reševanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Odmevi iz Predazza

    Robert Hrgota in Jurij Tepeš: To je bil užitek in poezija!

    Glavna trenerja sta pripravila odlično taktiko in izbrala ekipo, ki je Sloveniji v Predazzu prinesla prvo zlato kolajno.
    10. 2. 2026 | 21:18
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    FBI razkril posnetke neznane osebe v primeru izginotja matere ameriške novinarke

    Objava nadzornih posnetkov pomeni prvi večji preboj v odmevnem primeru, ki že več kot teden dni pretresa ZDA.
    10. 2. 2026 | 20:34
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Usposabljanja

    Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

    Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
    Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

    Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji s solzami v očeh javno priznal nezvestobo.
    10. 2. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

    Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
    Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Usposabljanja

    Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

    Poleg regijskega poligona v vojniški Višnji vasi bodo zgradili še tri, s čimer jih bo v državi skupno enajst.
    Špela Kuralt 10. 2. 2026 | 20:12
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Bronasti biatlonec se je čustveno izpovedal: Prevaral sem svojo partnerko

    Sturla Holm Laegreid je po osvojitvi olimpijske kolajne na 20-kilometrski preizkušnji s solzami v očeh javno priznal nezvestobo.
    10. 2. 2026 | 19:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Združeno kraljestvo

    Starmejeva avtoriteta načeta po neuspelem puču

    Škandal, v katerem se je znašel laburistični premier, se ne bi mogel zgoditi v bolj neugodnem trenutku.
    Jure Kosec 10. 2. 2026 | 18:47
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

    Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
    Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

    Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

    »Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
    Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo