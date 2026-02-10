Podpisali pismo o nameri za gasilski regijski poligon

Minister za obrambo Borut Sajovic, vojniški župan Branko Petre, generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin, predsednik Gasilske zveze Slovenije Janko Cerkvenik in predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik so danes podpisali pismo o nameri za gradnjo gasilskega regijskega poligona v Višnji vasi v občini Vojnik. Graditi bi ga začeli prihodnje leto.

Občina Vojnik je za gasilski poligon za celjsko regijo zagotovila zemljišče, podrobni prostorski načrt, poskrbela bo tudi za vso potrebno komunalno ureditev, skupno gre za okoli 700.000 evrov. Sredstva za gradnjo poligona in projektno dokumentacijo bosta prispevala ministrstvo za obrambo in Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR). Gradbena dela so po besedah generalnega direktorja URSZR Leona Behina ocenjena na 1,1 do 1,3 milijona evrov.

Behin je dejal, da želijo še letos dobiti gradbeno dovoljenje in začeti postopek izbire izvajalca: »To pomeni, da bi leta 2027 lahko začeli graditi. Po izkušnjah preostalih sedmih regijskih gasilskih poligonov bi gradnjo končali v 12 do 15 mesecih, torej bi bil leta 2028 poligon tudi operativno v funkciji.« Dodal je, da so sredstva zagotovljena: »V požarnem skladu je predvidena izgradnja gasilskih poligonov v Vojniku, Mariboru, Sežani in Murski Soboti. S tem se bo končala gradnja enajstih regijskih poligonov, ki so namenjeni za gasilsko usposabljanje ter za usposabljanje sil zaščite in reševanja.«

Tudi nov gasilski dom

Ob poligonu bo PGD Vojnik zgradil nov gasilski dom, v katerem bodo uredili tudi sanitarije, učilnice in vse druge prostore, kar bo namenjeno tudi uporabnikom poligona. Predsednik PGD Vojnik Roman Kugler je dejal, da imajo vojniški gasilci precejšnjo prostorsko stisko in je novi dom nujen: »Projekt je že v izdelavi, gradili bomo sočasno s poligonom.« Ocenjujejo, da bo dom stal od tri do pet milijonov evrov, je povedal Kugler: »Natančna številka ni znana, ker še nimamo projektantske vrednosti. Bo pa to velika naložba.« Kje bodo pridobili sredstva, še ne vedo, začetni kapital pa bodo zagotovili s prodajo stavbe obstoječega gasilskega doma, za katerega je občina že izrazila željo, da bi ga odkupila.

Ob poligonu v Višnji vasi bo PGD Vojnik zgradil nov gasilski dom. Dosedanji (na fotografiji) je zanje postal absolutno premajhen. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Poligon v Višnji vasi bo poseben tudi zaradi atletske steze, ki jo bodo tam zgradili. Predsednik Sveta gasilskih zvez celjske regije Ivan Jezernik je dejal, da steza ne bo namenjena le gasilcem: »Uporabljali jo bodo tudi naši otroci, ki se veliko vozijo v Celje na stadion Kladivar. To je tudi velika priložnost, da dobimo mlade gasilce.« Dodal je, da ga ne skrbi, da poligon ne bi zaživel: »Vojnik je v središču celjske regije in je zato velika priložnost za bogat obisk, v kakšnih drugih regijah imajo ta prizorišča bolj odmaknjena. Danes lahko z gotovostjo rečemo, da bo gasilski poligon celjske regije zaseden, kot si želimo.«