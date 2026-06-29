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    Štajerska

    Želijo ostati na najvišje ležeči kmetiji, upanje je

    Požar, ki ga je zanetila strela, je uničil hišo in gospodarska poslopja kmetije Bukovnik, a ni požgal solidarnosti, ki jo bodo še kako potrebovali.
    Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, ni ostalo prav veliko. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. Kmetijo Bukovnik je danes obiskal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. FOTO: MKGP
    Galerija
    Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki je najvišje ležeča kmetija v Sloveniji, ni ostalo prav veliko. Družina pa želi nadaljevati delo in življenje prav tu. Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bodo težko opomogli. Kmetijo Bukovnik je danes obiskal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. FOTO: MKGP
    Špela Kuralt
    29. 6. 2026 | 17:56
    6:56
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    Od kmetije Bukovc - Bukovnik, ki leži na 1327 metrih nadmorske višine v občini Solčava, ni ostalo prav veliko. Po uničujočem požaru je stanovanjska hiša neprimerna za bivanje, gospodarska poslopja so v celoti pogorela, z njimi pa tudi vse živali in stroji. Nad območjem tudi dober teden dni po požaru lebdi vonj po požganem. A velika solidarnost družini, ki je kmetijo prevzela 1. maja, vliva upanje, da bo domačija tu ponovno zrasla in obstala.

    Pogorišče na 1327 metrih nadmorske višine. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Pogorišče na 1327 metrih nadmorske višine. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Kmetija Bukovnik je zgorela po požaru zaradi udara strele. V celoti so zgoreli hlev, žaga, delavnica, garaža, pomožni kmetijski objekt. Stanovanjska hiša je bila v požaru tako poškodovana, da bivanje v njej ni več mogoče. Poginila je vsa živina, k sreči pa sta se oče in sin, mladi prevzemnik, ki sta se takoj spopadla z ognjem, preživela, čeprav sta bila v ognju poškodovana, oče je za zdaj še na zdravljenju v bolnišnici. Policijska uprava Celje je sporočila, da je bilo škode za okoli pol milijona evrov. Županja Solčave Katarina Prelesnik je danes, ko sta kmetijo obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Martin Mavsar, dejala, da je precej bolj realna ocena okoli dva milijona evrov. Veliko strojev, ki so zgoreli, namreč sploh ni bilo popisanih, bili so že starejši, veliko jih ni bilo zavarovanih.

    Kmetijo Bukovnik je danes s svojo ekipo obiskal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. FOTO: MKGP
    Kmetijo Bukovnik je danes s svojo ekipo obiskal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. FOTO: MKGP

    Vsaka pomoč družini Ošep na kmetiji Bukovnik bo tako prišla prav, je povedala županja, kjer so račun odprli takoj po požaru: »Mlada družina se je za prevzem kmetije odločila pred dvema mesecema. Prav je, da pridejo domov in to zgodbo nadaljujejo. Naša dolžnost je, da ne dopustimo, da izgubijo sanje in upanje o življenju na tako odmaknjeni kmetiji, ampak da poskrbimo za njihov nov začetek. Če sem prva dva dni samo upala, sem po odzivu donatorjev prepričana, da bomo zgradili kmetijo.«

    Razseljena družina

    Vlado Ošep in Petra Govek sta kmetijo prevzela 1. maja, v noči na 22. junij pa doživela šok. Pred današnjim obiskom ministra in direktorja KGZS je kmetijo že obiskal tudi predsednik vlade Janez Janša. Petra Govek je dejala, da so njihove obljube velike: »Upamo, da se bodo uresničile. Pomoč prihaja z vseh strani: pravno pomoč, strokovno, psihološko. Skratka, da nismo sami.« Poudarila je, da je solidarnost izjemna: »Ljudje so tu res povezani in si pomagajo. Sosedje in lokalna skupnost. Županja Solčave je bila tu že ob zori, še otroka je malo zjutraj razvedrila, ker sta bila vznemirjena. Tudi županja Črne na Koroškem, vsa Slovenija se je odzvala.«

    Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bo najvišje ležeča kmetija težko opomogla. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Brez pomoči države, lokalne skupnosti in dobrih ljudi si bo najvišje ležeča kmetija težko opomogla. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Stanovanjska hiša ni več primerna za bivanje, je povedala Petra Govek: »Partner in tašča sta zdaj na koči na Grohatu, tako da sta najbliže domu. Jaz sem danes z otrokoma prvič prespala pri bratrancu, ki nam je ponudil hišo, dokler ne bodo tu urejeni kontejnerji oziroma nova hiša.« Dodala je, da nameravajo ostati na kmetiji, kjer bo očitno treba začeti znova: »Delala sem v marsikateri službi, pa mi niti malo ni bilo težko pustiti službe, da sem prišla sem. Delo je sicer težko, a si v naravi in neprecenljivo je, če lahko otroci zunaj tekajo brez skrbi in dobivajo izkušnje, o kakršnih razlaga montessori pedagogika. Tu je težko, a pristno življenje.«

    Od kmetije Bukovnik ni ostalo prav veliko. FOTO: MKGP
    Od kmetije Bukovnik ni ostalo prav veliko. FOTO: MKGP

    Pomoč

    Minister Janez Cigler Kralj je ob obisku kmetije Bukovnik dejal, da urgentna pomoč družini ni vprašanje. »Pomagamo lahko prek prve izredne denarne socialne pomoči, da se finančna stiska takoj ublaži, ker so ostali brez vsega. Uvedli smo spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih in nekoliko zvišali znesek, tako da mislim, da bodo ob oddani vlogi kmalu lahko deležni simbolnega, po drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10.000 evrov. KGZS je zagotovila, da imajo prek solidarnostnega sklada tudi že kar znatna sredstva, nabrana in namenjena za namensko pomoč družini.« Dodal je, da bodo pripravili več scenarijev, kako bi zgodbo na kmetiji Bukovnik lahko nadaljevali, potem pa se bo družina odločila, kaj želi: »Poskrbeti moramo, da bodo postopki potekali hitro, da se ne bo čakalo več let, ker bi to bilo za tako mlado družino nevzdržno.«

    Kmetijo Bukovnik sta danes obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Kmetijo Bukovnik sta danes obiskala minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj (desno) z domačinko Janjo Matk, ki se je pridružila ministrstvu, in direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Martin Mavsar. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Tudi v prihodnje bo pomagala tudi lokalna skupnost, je povedala županja Katarina Prelesnik. Tako bodo imeli za družino julija dobrodelni koncert v Solčavi, septembra bo nogometni turnir zvezd v Lučah, tudi v Mozirju so ponudili dvorano za organizacijo koncerta. A ključno je, da nihče, vključno z državo, ki je zdaj ponudila prve pomoči, na družino ne pozabi, je jasna Prelesnikova. Petra Govek pa je sklenila: »Vsak klic, vsaka beseda, donacija, vsak obisk, vse veliko pomeni, da se sploh lahko zbereš, da vidiš, da je vredno. Samo da smo živi in zdravi, drugo pa še bo.«

    Pomoč družini Ošep na kmetiji Bukovnik

    Sms-sporočilo SOLIDAREN5 ali SOLIDAREN10 na številko 1919

     

    Prejemnik: Občina Solčava
    RR (podračun): SI56 0110 0600 8362 393
    Koda namena: CHAR
    Referenca: SI99
    Namen nakazila: POMOČ POŽAR – BUKOVNIK

     

    Račun za zbiranje pomoči je odprla tudi Škofijska karitas Celje:

    Prejemnik: Škofijska karitas Celje
    TRR: SI56 0400 1004 6530 307
    Koda namena: CHAR
    Sklic: SI00 29353
    Namen nakazila: POMOČ POŽAR – KMETIJA BUKOVNIK

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