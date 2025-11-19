OPN Celje pripravlja že skoraj dve desetletji, vmes pa je nastal kaos

Mestna občina Celje je ena od 21 občin, ki še nimajo občinskega prostorskega načrta (OPN). Župan Matija Kovač je pred volitvami leta 2022 poudarjal nujnost sprejetja OPN, nato pa je prišla ujma. Nove poplavne karte so pripravili poleti, potrditi jih mora še Direkcija RS za vode, pripravljajo tudi elaborat odpornosti, ki ga zahteva nova poplavna uredba in ga nima še nobena občina. Medtem snujejo nove projekte, zgolj rezultat javnega natečaja za Potniški center Celje pa je nekatere precej vznemiril.