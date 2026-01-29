Laščanom vsak ukrep na vodotokih gorvodno pomaga

V zadnjih tednih, ko je bilo več razprave o državnem prostorskem načrtu (DPN) za Spodnjo Savinjsko dolino in suhih zadrževalnikih, smo večkrat slišali opozorila, da nekateri nočejo svoje zemlje žrtvovati za Celje in Laško. V obeh mestih sicer že izvajajo več protipoplavnih ukrepov, a kot je danes povedal laški župan Marko Šantej, samo z lokalnimi ukrepi Laško ne bo varno: »Voda teče navzdol in samo z ukrepi na območju občine Laško ne bo nikoli poplavno varno. Vsak ukrep gorvodno nekoliko pripomore in to niso zgolj ukrepi, predvideni z državnim prostorskim načrtom v Spodnji Savinjski dolini. Občini Laško bi pomagali tudi ukrepi na območju Šentjurja, Vojnika oziroma Dobrne. Samo kombinacija vseh teh ukrepov bo učinkovita.«