Eno od najbolj prizadetih območij dočakalo sanacijo

Dobri dve leti in pol po katastrofalnih poplavah, ki so območje Rastk v občini Ljubno napolnile z več metrov naplavin in kamenjem, da je bilo videti, kot da si prišel na Luno in ne ob Ljubnico, sta ljubenski župan Franjo ­Naraločnik in vršilka dolžnosti direktorja direkcije za vode Lidija Kegljevič Zagorc podpisala sporazum o sanaciji škode. Vrednost projekta je dobrih 18 milijonov evrov, od tega deset milijonov na vodotokih, osem milijonov pa bo namenjenih ureditvi občinske infrastrukture.

Dela, ki jih zajema sporazum, bodo potekala ob vodotokih Ljubnica, Krumpah in Žep. Skupno bodo uredili skoraj pet kilometrov vodotokov in skoraj pet kilometrov cest, sedem mostov, deset večjih prepustov, 12 manjših in osem večjih pregrad. Tri od osmih večjih pregrad je direkcija za vode uredila že lani, tako da se je sanacija tega območja pravzaprav že začela, je povedala Lidija Kegljevič Zagorc.