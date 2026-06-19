Vsi za protipoplavno varnost, a ukrepi naj bodo drugje

Občanom iz več občin Zgornje Savinjske doline so bile ta teden prvič predstavljene možnosti v državnem prostorskem načrtu (DPN) za zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje od Mozirja do Ljubnega. Čeprav je ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, nekoč Mozirjanka, zatrdila, da ne gre za nič dokončnega in da bodo našli rešitve šele po vseh pripombah, so krajani razburjeni. Ministrica je ob robu javne predstavitve napovedala, da se na čelo direkcije za vode vrača Roman Kramer.

V Zgornji Savinjski dolini predlagajo več suhih zadrževalnikov, po prvi različici 14, po drugi 13. Ob Savinji bi bila dva, na Ljubnici trije, na Rečici trije, na Lučniku eden, na Trnavi dva, eden na Globenci, potencialno še eden na levem pritoku Trnave in eden na Ljubiji. Po drugi različici bi imeli le en suhi zadrževalnik na Savinji, saj bi izpustili večji zadrževalnik Rjavec, ki ima kapaciteto okoli 2,5 milijona kubičnih metrov. Kot so zapisali pripravljavci pobude DPN, bi bili zidovi, nasipi in dvigi cest dolvodno lahko nižji, če bi zgradili večji suhi zadrževalnik. Predvideni nasipi so namreč zelo visoki, od nekaj metrov do več kot 20 metrov.