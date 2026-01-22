  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Štajerska

    Golob o protipoplavnih ukrepih: Javni interes mora biti nad koristjo posameznika

    Vlada je danes obiskala del savinjske regije in Celje, kjer so govorili zlasti o zmanjšanju poplavne ogroženosti, hitri cesti in zamenjavi zemljine v vrtcih.
    Premier Robert Golob si je z vladno ekipo ogledal gradbišče mostu na Polulah. Novi most je precej višji, v vodi ne bo imel opornih zidov in bo precej izboljšal poplavno varnost v tem delu Celja in tudi dolvodno. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Premier Robert Golob si je z vladno ekipo ogledal gradbišče mostu na Polulah. Novi most je precej višji, v vodi ne bo imel opornih zidov in bo precej izboljšal poplavno varnost v tem delu Celja in tudi dolvodno. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    22. 1. 2026 | 18:09
    22. 1. 2026 | 19:10
    Vlada se je ob današnjem obisku vzhodne savinjske regije s Celjem pričakovano precej ukvarjala s protipoplavnimi ukrepi. Medtem ko v Spodnji Savinjski dolini mnogi nasprotujejo ukrepom, si jih Celje želi še več. Tudi zato je celjska občina predlagala, da bi načrtovanje in umeščanje v prostor za dodatne ukrepe prevzela sama, država pa bi to financirala. Na enak način so dokumentacijo za pet projektov že izpeljali, med njimi tudi za novi most na Polulah, katerega gradnjo so si ogledali. Država izvaja dela na petih celjskih vodotokih. Poplavna varnost v Celju bo zelo odvisna od stanja v Spodnji Savinjski dolini. Velik zalogaj bo sanacija območja Stare cinkarne. Država zdaj izvaja dela na petih celjskih vodotokih, dela bodo zaključili do konca junija. Skupno gre za 25 milijonov evrov ...

