Pravoslavci plavali za blagoslov in srečo

Ob prazniku teofanije (srbs. bogojavljanje) so se srbski pravoslavni verniki tradicionalno zbrali na celjski Špici in plavali za križ. Kljub temu, da je tokratni praznik Gospodovega razglašenja in Jezusovega krsta v reki Jordan po njihovem koledarju prišel na ponedeljek, je bilo na bregu precej gledalcev, ki so spremljali 17 pogumnih, ki so strumno zakoračili v štiri stopinje Celzija mrzlo Savinjo.

Pred plavanjem so opravili krajši obred z blagoslovom, nato pa zaplavali. Tako kot lani tudi letos za križ niso tekmovali, ampak so prepustili prva mesta dečkoma. Prvi je do križa priplaval Vasilije Šljivić, sin celjskega paroha, drugi je bil Tim Mamić, ki se je prvi križa dotaknil lani.

Prva sta bila letos pri križu Vasilije Šljivić in Tim Mamić. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Tretji je bil varuh mladih plavalcev Dejan Moćić, ki se je plavanja v Savinji udeležil do zdaj vsako leto. Dejal je, da danes ni bilo preveč težko plavati: »Bilo je kar toplo, štiri stopinje Celzija. Običajno ima Savinja okoli dve stopinji. Super je bilo tudi zato, ker so spet sodelovali otroci. Tako tradicijo počasi prepuščamo njim, ko mi ne bomo mogli več. S tem imamo naslednike in podmladek.«

Pred plavanjem so opravili krajši obred na bregu Savinje, poleg pravoslavnega paroha in škofa se je obreda udeležil tudi upokojeni celjski škof Stanislav Lipovšek. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Moćić je dejal, da je za pravoslavne vernike tradicija plavanja za križ zelo pomembna: »Hvala Bogu, da smo jo uvedli tudi pri nas v Celju, potem se je začelo pojavljati tudi po drugih mestih. Glede na to, da je danes ponedeljek, je prišlo veliko plavalcev in tudi gledalcev.«

Plavajo vedno proti toku, kjer v vodi stoji verjetno eden izmed najpogumnejših, ki ves čas drži križ v rokah. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Med plavalkami sta bili letos tudi dve ženski. Ena izmed njiju je bila Božidarka Glamučak iz Vojnika. Dejala je, da je prej nekaj let živela na Obali, kjer je pogosto plavala: »Zdaj sem morje zamenjala za mrzlo Savinjo. Bila je nova izkušnja, ampak bilo je mrzlo. Plavanje za križ nam pravoslavnim vernikom pomeni Jezusov blagoslov za zdravje in srečo.«

Dogodka se je udeležil tudi celjski župan Matija Kovač, ki je čestital pravoslavnim vernikom: »Vesel sem, da pripravljate ta tradicionalni dogodek, ki predstavlja močan izraz skupnosti, vere in odnosa drug do drugega.«