    Pouka športa kmalu ne bo več treba imeti v jedilnici

    Po 14 letih čakanja so pri II. osnovni šoli Celje položili temeljni kamen za prizidek, v katerem bodo manjša telovadnica, učilnice in kabineti.
    Temeljni kamen so položili (z leve): ravnatelj II. osnovne šole Celje Tomaž Končan, celjski župan Matija Kovač, direktor družbe Remont, ki bo prizidek gradila, Matjaž Pavčič in arhitekt Nande Korpnik, ki je prizidek zasnoval. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    24. 3. 2026 | 18:01
    Celjska II. osnovna šola že leta čaka na dodatne prostore. Danes so vendarle položili temeljni kamen, s čimer se je uradno začela gradnja 750 kvadratnih metrov velikega prizidka. Po letu in pol, kolikor znaša rok za izgradnjo, bo za pouk naposled dovolj prostora, popoldne pa bodo prostori na voljo društvom in organizacijam v lokalni skupnosti.

    »Pouk športa imamo včasih kar v jedilnici ali v razredu v prirejeni obliki. Večino ur izvedemo zunaj, kar je v toplejših mesecih celo priporočljivo. Ampak kadar nam vreme ni naklonjeno, moramo kar veliko improvizirati. Na razredni stopnji ure športa prestavljajo na kateri drug dan, ko je bolj toplo in je lažje preživeti zunaj,« je spoprijemanje II. osnovne šole Celje s prostorsko stisko opisal ravnatelj Tomaž Končan.

    Načrtovani prizidek bo v dveh etažah. V pritličju bo večji vadbeni prostor z garderobami, kabinetoma, sanitarijami in shrambo, v nadstropju pa bodo tri učilnice. Pogodbena vrednost gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del je 1,7 milijona evrov, končana morajo biti v 18 mesecih. Ravnatelj Končan je dejal, da že tako dolgo čakajo na prizidek, da bo verjel, da ga res gradijo, ko bodo končno zabrneli stroji: »Vse to lepo sovpada s tem, da se letos še nismo vključili v razširjeni program. Ministrstvu smo argumentirali, da nimamo ustreznih prostorskih razmer. Ni pa samo razširjeni program tisti, zaradi katerega smo bili v skrbeh. Specifika naše šole je, da imamo v vsakem oddelku vsaj 25 ali 26 otrok. Zato nam bo prizidek zelo olajšal organizacijo in kakovost dela.«

    Na šoli je trenutno 453 otrok v skupno 18 oddelkih. Čeprav je otrok ne le v Celju, ampak v vsej Sloveniji vsako leto manj, ravnatelj poudarja, da šola ne bo prazna: »Pri nas imamo prav zdaj težavo, ker imamo spet dva oddelka prvih razredov z 28 učenci in ne moremo narediti še tretjega, ker nimamo prostora.« Dodal je, da se je tudi pouk spremenil: »Veliko je individualnih ur in dela v manjših skupinah. Vse to zdaj izvajamo v jedilnici, na hodniku, v neprimernih prostorih. Prizidek nam bo omogočil, da bomo lahko te ure kakovostno izvajali.« Prizadeval si je, da bi bil prizidek na voljo tudi društvom in drugim v lokalni skupnosti: »Prizidek je tako zasnovan, da deluje kot samostojen objekt in ni treba skozi poslopje šole. Zato predvidevam, da se bo tudi popoldne tu dogajalo,« pravi ravnatelj.

    Velike investicije

    Naložba v prizidek je ena pomembnejših na področju vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Celje, hkrati pa je to edini projekt, ki ga bo občina izvedla brez sofinanciranja, torej izključno z lastnimi proračunskimi sredstvi oziroma posojili, je ob položitvi temeljnega kamna dejal župan Matija Kovač. Na vprašanje, zakaj je trajalo 14 let, da se je začelo graditi, pa je odgovoril, da težko komentira, kaj se je dogajalo pred letom 2022: »Na začetku mandata smo aktivirali veljavno gradbeno dovoljenje, uredili del investicije, in sicer univerzalno dostopnost, klančino, potem pa iskali proračunska sredstva.«

    Dodal je, da je bilo čakanja dovolj, a bodo še iskali morebitna dodatna sredstva: »Med gradnjo se bomo prijavili na razpise Eko sklada, poskušali bomo pridobiti tudi sredstva iz sklada za obnovo po poplavah, kjer je Mestna občina Celje ena izmed upravičenk, vendar ti razpisi še niso operativni, zato je to težko napovedovati.«

    Ni pa to edina naložba v vzgoji in izobraževanju, je spomnil Kovač. Za gradnjo novega vrtca v Škapinovi ulici je občina pridobila 1,56 milijona evrov na razpisu, na posebnem razpisu za šole s prilagojenim programom pa 1,39 milijona evrov za prizidek k Osnovni šoli Glazija, za kar še pridobivajo projektno dokumentacijo. Z višino pridobljenih sofinancerskih sredstev Kovač sicer ni zadovoljen: »Pri obeh investicijah sta nam razpisa prinesla manj kot polovico denarja, večino obeh investicij bomo tako financirali iz občinskega proračuna.«

