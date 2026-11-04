Nasip rešil večino, ostali morajo čakati na suhe zadrževalnike

Stanovalci hiš na območju spodnjega Medloga, kjer je tudi štirinajst poslovnih subjektov, je ostalo na poplavni strani pred štirimi leti zgrajenega nasipa. Ta je rešil Špico in omogočil gradnjo vila blokov ob Ljubljanski cesti, stavbe na drugi strani pa so ostale v vodi, kar se je pokazalo tudi v poplavi leta 2023. Na direkciji za vode pravijo, da dodatni protipoplavni ukrepi tu niso izvedljivi in da bo treba počakati na suhe zadrževalnike v Spodnji Savinjski dolini. »Nasip so zgradili leta 2022. Nihče nas ni nič vprašal o postavitvi. Rekli pa so, da nasip ne bo nikomur poslabšal razmer, jih bo pa nekaterim precej izboljšal. Samo eno leto smo morali čakati, da se je izkazalo, da so bile to pravljice. Za nekatere je bilo res boljše, a poplava leta 2023 je bila potrditev naših dvomov, da ...