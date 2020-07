Razstrupljanje vrtcev

Do sredine oktobra morata VOC Celje in podjetje Inkaing Ljubljana za 0,6 milijona evrov zamenjati s težkimi kovinami zastrupljeno zemljo še na igriščih dveh celjskih vrtcev – enotah Mehurček in Živ žav vrtca Zarja. V Mehurčku in Živ žavu bodo odstranili 2300 kubičnih metrov zemlje in uredili 3800 kvadratnih metrov travnatih površin. Novo zemljo bodo pripeljali z območja vasi Rupe pri Šmartnem v Rožni dolini.



Do zdaj so s čistejšo zemljo nadomestili čezmerno onesnaženo in za malčke zdravstveno nevarno zemljo v enoti Mavrica Vrtca Anice Černejeve in enoti Ringa Raja Vrtca Zarja, kar je stalo 0,5 milijona evrov. Preden je investitorstvo prevzelo ministrstvo, je občina zemljo zamenjala še v dveh enotah vrtcev – na Hudinji in na Aljaževem hribu.



V letih 2021 in 2022 bodo na vrsti še zamenjave zemlje v enoti Center Vrtca Tončke Čečeve, na otroškem igrišču ob Savinji, enoti Sonce in Gaberje Vrtca Anice Černejeve ter v enotah Čiračara in Iskrica Vrtca Zarja.