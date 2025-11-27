Krajani Tuncovca nočejo širitve deponije, saj že zdaj smrdi

Slatinski svetniki bi morali včeraj obravnavati predlog odloka o občinskem prostorskem načrtu za območje deponije v Tuncovcu. Krajani, ki širitvi deponije ostro nasprotujejo, so prišli na sejo, a zanje prostora v sejni sobi ni bilo. Poslali so jih v drug prostor, da bi tam preko računalnika spremljali sejo, a so slišali le župana Branka Kidriča. Ta je točko o deponiji umaknil z dnevnega reda. Krajani in več svetnikov je bilo razočaranih. Želeli so, da bi o usodi deponije odločili takoj.

Odlagališče imajo v Tuncovcu že iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Tam so odlagali komunalne odpadke do ureditve regijskega središča v Celju, kamor jih zdaj odvažajo in odlagajo po koncesijski pogodbi. Del odlagališča v Tuncovcu so zato zaprli. Severno od odlagališča je slatinska steklarna leta 2012 začela odlagati odpadni material, ki je nastal pri pridelavi stekla v talilnih pečeh. Steklarna Rogaška je zemljišče leta 2020 prodala podjetju LF d. o. o. Celjana Jerneja Rojca. Ta je lani odkupil še sosednjo parcelo, kamor želi širiti dejavnost odlaganja nenevarnih odpadkov, in sicer industrijskih in gradbenih.

Občan je poslal fotografijo deponije, kjer so že padla drevesa. FOTO: občan

Krajani, ki so bili včeraj na seji, deponije, kaj šele njene širitve, v Tuncovcu nočejo. »Naša deponija je zaprta in komunalni odpadki vseh nas se vozijo v Celje. Drugi pa sem vozijo odpadke. Kje je logika?« je vprašal eden izmed njih. Eden za drugim so razlagali, da tam že nekaj let smrdi, zlasti zadnje leto je nevzdržno, najhuje je zjutraj in zvečer. »Predstavljajte si, da sediš poleti zunaj za mizo in dobiš goste, postaviš narezek na mizo, potem pa ta smrad.« »Zjutraj hočeš prezračiti, odpreš okna, pa jih moraš takoj zapreti, sicer ne spraviš smradu ven.« »Če sušiš perilo zunaj, lahko oblačila samo še enkrat opereš.« Prav zaradi smradu se sprašujejo, kaj sploh odlagajo na deponiji.

Deponija v slatinskem Tuncovcu. FOTO: občan

Odbor za komunalo, ki je predlog odloka obravnaval pred sejo občinskega sveta, je pred sprejemom odloka zahteval dodatna pojasnila. Zanimalo jih je, katere vrste odpadkov bi tam odlagali, od kod bi ti prišli, kako bi bil urejen nadzor, kakšne ukrepe investitor predvideva za varstvo pred požarom in poplavo, zakaj tega območja raje ne izkoristi javno komunalno podjetje namesto zasebnega investitorja, pa tudi, kaj bo od tega v ekonomskem smislu imela občina in kaj investitor. Družba LF je sicer lani po podatkih Ajpes zabeležila 2,45 milijona evrov čistih prihodkov in 1,14 milijona evrov čistega dobička ob vsega enem zaposlenem.

Svetniki in krajani so pričakovali, da bodo na vsa vprašanja dobili odgovore, a je župan Branko Kidrič točko umaknil z dnevnega reda. Svetnica Andreja Flucher je predlagala, da bi točko uvrstili nazaj na dnevni red, torej bi dnevni red razširili. Kot je na seji pojasnil župan Kidrič, poslovnik predvideva, da točke, ki jih predlaga župan, župan tudi brez razprave in glasovanja umakne z dnevnega reda: »Jaz se tega držim. Nimam pa nobenih zadržkov, da vam ne pojasnim, zakaj predlagam umik, čeprav to ni skladno s poslovnikom. Umikam jo zato, ker me je poklical investitor in dejal, da jih ne bo na sejo občinskega sveta. Torej, nimamo poročevalcev. Zdi se mi korektno, da preden karkoli o tem odločamo, dobimo odgovore na vprašanja članov delovnih teles občinskega sveta in vas svetnikov. Želim, da investitor pove, kakšna je vsebina, zakaj smrdi in kaj se predvideva ali predlaga na tem območju. Občina ni investitor tega projekta. Občina ni prodala zemljišča za širitev odlagališča, ni vložila niti evra v postopek, ki smo ga po zakonu dolžni peljati.«

Svetniki občine Rogaška Slatina včeraj niso razpravljali in glasovali o širitvi deponije v Tuncovcu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Flucherjeva je opozorila, da investitor v gradivu sploh ni bil naveden in predviden kot poročevalec: »Investitorja pri tej točki ne potrebujemo, potrebujemo pripravljavce odlokov. Če pripravljavci odlokov niso prišli, pač niso smatrali, da morajo kaj pojasniti. Mi smo si stvari prebrali, kolikor sem potipala, imamo skupno mnenje, da deponije ne potrebujemo. Če je ne potrebujemo, zakaj nadaljevati s postopkom, če že danes vemo, da čez mesec ali dva mnenje ne bo drugačno? Zakaj zavajati investitorja, zakaj zavajati ljudi? Dajmo točko umestiti na dnevni red in se odločimo glede deponije. Ne razumem, zakaj bi investitorja z zasebnim interesom favorizirali pred javnim interesom. Vprašajmo se, kaj je naš javni interes.«

Svetnica je dala pobudo, da bi svetniki poimensko odločili, ali si želijo, da bi o tej zadevi vendarle razpravljali ali ne: »Mislim, da je gradiva in vsega dovolj, nenazadnje gre za vprašanje, ali si smetišče v Rogaški Slatini, ki je mesto turizma, vode in športa, želimo ali ne.« Glasovanja o tem ni bilo, točke pa tudi ne. Krajanom, ki so upali, da bodo že ta teden lahko pomahali v slovo deponiji, so morali priti povedat, da je točka umaknjena. Prenos seje v sobo, kjer so sedeli, je bil namreč tako slab, da niso razen župana slišali nikogar.

Andreja Flucher je ob koncu seje predlagala, da naj statutarno-pravna komisija preveri, po potrebi tudi s pristojnimi ministrstvi, ali je bila seja vodena tako, kot je treba, saj je sama prepričana prav nasprotno. O širitvi deponije bo tako na slatinskem občinskem svetu še govora. Medtem so krajani v le nekaj dneh zbrali 110 podpisov proti.