  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    Advent v Rogaški Slatini: volja ljudi proti volji »določenih ljudi«

    Turistično društvo Venus in številni občani Rogaške Slatine so razočarani, ker so decembrsko dogajanje postavili k stolpu Kristal.
    Del zdraviliškega parka, od koder se v ozadju vidi stolp Kristal, kjer bo letos večina dogajanja v Rogaški Slatini. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Del zdraviliškega parka, od koder se v ozadju vidi stolp Kristal, kjer bo letos večina dogajanja v Rogaški Slatini. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    27. 11. 2025 | 15:00
    27. 11. 2025 | 16:37
    5:56
    A+A-

    Stolp Kristal, ki so ga v Rogaški Slatini odprli maja lani, je bil središče prazničnega decembra že v minulem letu. V Turističnem društvu (TD) Venus so se potem sami organizirali in pričarali praznično vzdušje v znamenitem Zdraviliškem parku. Vsi so upali, da bo letos dogajanje postavljeno v park, po katerem je Rogaška najbolj znana, a so glavni koncerti in dogajanje spet pri stolpu. Župan Branko Kidrič, ki si je vsa leta aktivno prizadeval za postavitev stolpa, trdi, da s tem nima nič.

    Predsednica TD Venus Nastja But je razočarana: »Letošnje adventno dogajanje se spet seli k stolpu Kristal, potem ko je javni zavod za turizem in kulturo že napovedal, da bo v Zdraviliškem parku. Dali so že reklamo, a je izginila po osmih urah. Imeli so krizni sestanek in naenkrat je bila spet celotna zadeva prestavljena k stolpu Kristal. Naše društvo, hotelirji in drugi v turizmu smo se že začeli organizirati, da bo dogajanje v Zdraviliškem parku. Stojnice, adventna tržnica. Takšne zadeve se ne sklepajo kar čez noč, brez potrditve tudi drugih v turizmu. Pri tem nismo imeli nobene besede, čeprav sodelujemo pri adventu. Od kod prihajajo takšne direktive? Javni zavod za turizem in kulturo tega navodila ni izdal.«

    Tako je bilo lani, ko so dogajanje v parku organizirali v TD Venus. FOTO: TD Venus
    Tako je bilo lani, ko so dogajanje v parku organizirali v TD Venus. FOTO: TD Venus

    Kristijan Blažun, lastnik Central Cafeja pri Zdraviliškem parku, je o tem naredil anketo na družbenem omrežju. Odgovorilo je skoraj 1400 ljudi, 1312 jih je bilo za advent v parku, 71 za dogajanje pred stolpom. »Že lani so advent preselili k stolpu, pa ni bilo nobene potrebe. Gostje, turisti pridejo in se sprašujejo, zakaj je tema v parku, zakaj ni ljudi. Hotelirji so res žalostni, turistična taksa in stavbno zemljišče se plačujeta v stotisočih evrov.« Dodal je, da nekaj dodatnih tisočakov, ki jih običajno prinese december, ne vpliva na poslovanje njegovega lokala: »Živim v Rogaški. S čisto neposlovnega vidika je nedopustno, da so to prestavili. Gre samo za to, kaj je prav in kaj ni.«

    Dogovor že lani?

    Tudi na sredini seji občinskega sveta so nekatere svetnice opozorile, da odločitev ni dobra. Aleksandra Saša Popit je dejala, da imajo s promenado, parkom pa tudi nadvozom do stolpa idealno kuliso: »Vse bi lahko bilo v stojnicah, mi imamo pa na božičnem sejmu dve ali tri. Kdo bo na to prišel? Še domačini gredo drugam. Če ste že koncerte prestavili drugam, bi moralo biti vsaj sejemsko dogajanje v centru.«

    Z lanskega dogajanja v organizaciji TD Venus FOTO: TD Venus
    Z lanskega dogajanja v organizaciji TD Venus FOTO: TD Venus

    Župan Branko Kidrič je na seji pojasnil, da so že lani, ko je javni zavod za turizem vodil direktor Dino Markovinovič, ki je letos postal tajnik slatinske občine, razmišljali, kako vključiti vse, torej stolp, promenado in park: »Ko smo zbrali okvirne podatke, smo bili takoj na 100.000 evrih. In smo rekli, da gremo postopoma. Dogovorili smo se, da glede na izkušnje preteklih let prestavimo advent za tri leta k stolpu.« Zmotile so ga tudi opazke o osvetlitvi zdraviliškega parka: »Upam, da ne mislite, da bi občina hotele osvetljevala ali pa vhodne portale pred zdraviliškim domom. Soba s pogledom na park se prodaja za višjo ceno.« Kidrič je zanikal, da bi bil kakršen koli sestanek, po katerem bi zamenjali prizorišča: »Kdo je spremenil lokacijo? Župan ne, občina ne. Drugo pa rešujte na javnem zavodu.« Obregnil se je tudi ob anketo na družbenem omrežju: »Lahko se ukvarjam s tistimi, ki mi ne pišejo iz dnevne sobe na facebook in so na prireditvah, kaj in koliko se dogaja.«

    Lansko dogajanje so popestrili v TD Venus in Central Cafeju na pobudo hotelirjev. Foto TD Venus
    Lansko dogajanje so popestrili v TD Venus in Central Cafeju na pobudo hotelirjev. Foto TD Venus

    Slaba volja

    Nastja But je že pred sejo spomnila, da je občina v anketi, za kaj naj porabijo denar od eurojackpota, dobila skupno 352 odgovorov občanov, 235 si jih je zaželelo bazen, ki je ocenjen na 2,8 milijona evrov: »Po anketi s 300 ljudmi smo šli gradit bazen, ker je bila to volja ljudi. Tu pa imamo anketo z več kot 1300 anketiranci, pa to ni več volja ljudi. A velja volja določenih ljudi ali volja vseh Slatinčanov?«

    Lanska zgodba se torej ponavlja, a s pomembno spremembo. Lani so dogajanje v parku popestrili prav v TD Venus in Central Cafeju, se spominja Nastja But: »Ves advent smo imeli vsak vikend dogajanje. Bilo je zelo lepo in zelo toplo, ljudje so bili navdušeni.« Lani so to naredili na hitro, na pobudo hotelirjev in z zgolj dva tisoč evri, razlaga Butova: »Hotelirji imajo Zdraviliški park pred nosom. Naj mi kdo pove, kateri turist bo šel k stolpu? Turist se ne bo vzpenjal tja v hrib, kjer ni niti sanitarij, ker stolp zvečer zaprejo in se ne moreš iti niti pogret. Res neprimerno.« Čeprav so lani poskrbeli za vzdušje, tega letos ne bo, še sklene Butova: »Enostavno je prepozno. Letošnji advent je izgubljen in v parku bo tema.«

    Sorodni članki

    Lokalno  |  Štajerska
    Odlagališče odpadkov

    Krajani nočejo širitve deponije, saj že zdaj smrdi

    Svetniki občine Rogaška Slatina bi morali na včerajšnji seji odločati o odloku prostorskega načrta za deponijo, a je župan točko umaknil z dnevnega reda.
    Špela Kuralt 27. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Štajerska
    Rogaška Slatina

    Tri leta po dobitku eurojackpota začeli graditi bazen

    Da bodo z denarjem iz davka od iger na srečo postavili kopališče, je v anketi odločilo 235 občanov.
    Špela Kuralt 10. 6. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Photo
    Lokalno  |  Štajerska
    Kristal Rogaška Slatina

    Stolp, s katerega je vse kristalno jasno

    Najvišjo stavbo v državi, to je 106 metrov visok stolp Kristal Rogaška Slatina, bodo uradno odprli jutri popoldne.
    Špela Kuralt 22. 5. 2024 | 20:06
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Rogaška Slatina

    Za razgledni stolp Kristal že več kot pet milijonov evrov

    Ne le, da bo razgledni stolp v Rogaški Slatini precej dražji, tudi njegovo odprtje se odmika.
    Špela Kuralt 25. 10. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Nogometni klub Rogaška

    Eurojackpot pripeljal prvo ligo, a že na prvi tekmi očitki zaradi zelenice

    Navijači Rogaške so tri tekme že lahko gledali v domačem kraju, potem ko je občina vložila denar v stadion.
    Špela Kuralt 6. 10. 2023 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Predobravnavni narok

    S kolom, pestmi in brcami nad policista in policistko

    Uniformiranca sta poskušala zagotoviti varnost domačinoma, ki jima je grozila romska družina.
    Tanja Jakše Gazvoda 26. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hongkong

    Zagorel stanovanjski kompleks: število mrtvih zraslo na najmanj 36

    Požar se je razširil z bambusovih gradbenih odrov; v gorečih stolpnicah je skoraj dva tisoč stanovanj. V akciji sodeluje kar 767 gasilcev.
    Staš Ivanc 26. 11. 2025 | 11:13
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Fašizem se odkrito vrača, resnica ni več faktor

    Komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta analizirala rezultat referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.
    26. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Možna prisotnost tujkov

    Nov odpoklic izdelka v Sparu

    Potrošnikom svetujejo, da Sparovih kokosovih poljubčkov ne uživajo in jih zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.
    26. 11. 2025 | 17:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prihaja Črni petek – uporabite to priročno in enostavno rešitev Pošte Slovenije

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Ko je prišel v Slovenijo, ni poznal jezika, danes uspešno gradi kariero (video)

    Zgodba Dina Felića dokazuje, da podjetje z vlaganjem v ljudi ustvarja zavzete in uspešne sodelavce.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Podarite trenutke, ki ostanejo v spominu

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 11:51
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Delove podjetniške zvezde

    Zasijale bodo nove Delove podjetniške zvezde

    Podjetja prihodnosti: Na gala večeru na Brdu pri Kranju bomo razkrili zmagovalce letošnjega, že devetega izbora
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Lov na talente

    Ostati konkurenčni v globalnem okolju

    Priložnosti nam uhajajo, ker jih ne znamo pretvoriti v konkurenčno prednost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pomanjkanje kadrov bo vplivalo na kakovost izobraževanja

    Med cilji modernizacije srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja še več povezovanja z gospodarstvom.
    Milka Bizovičar 27. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Resorti za aktivne starejše

    Sodobno naselje za aktivne starejše kmalu s končno podobo

    Hiše in stanovanja v Srebrnem gaju v Dolenjskih Toplicah bodo predvidoma vseljiva že v drugi polovici 2026. Velika prednost takšnih sosesk je tudi druženje.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rogaška SlatinaturizemKristalstolpZdraviliški parkadventprazniki

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    VAR

    Robert Berić: Najprej sem čakal Novakovićevo slovo, potem sem bil prestar

    Nekdanji reprezentant je v nogometnem podkastu VAR govoril o karieri, ki je imela vzpone in padce ter se še kljub hudi poškodbi ni končala.
    Gorazd Nejedly 27. 11. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kulturni center Rotovž

    Za novo srce Maribora dodatnih 21 milijonov evrov

    Vlada ga je prepoznala kot strateško državno naložbo – Denar za gradnjo bo zagotovljen iz kohezijskih sredstev.
    Andrej Bedek 27. 11. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogajanja še ne bodo tako kmalu končana

    Trump se bo srečal z Zelenskim, pa tudi s Putinom, šele takrat, ko bo dogovor bolj ali manj sklenjen.
    Boris Čibej 27. 11. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Izginotje Stefanie Pieper

    Zaradi pogrešane vplivnice aretirali tri Slovence

    Poleg Avstrije ta dogodek vse bolj vznemirja tudi Slovenijo. Prijeli so 31-letnika z območja Maribora in še dva osumljenca v Avstriji.
    Tomica Šuljić 27. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Nejevolja sindikatov zaradi zaostrovanja nadzora nad bolniškim staležem

    Vlada je predlog interventnega zakona v državni zbor poslala po nujnem postopku.
    Barbara Eržen 27. 11. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Pogajanja še ne bodo tako kmalu končana

    Trump se bo srečal z Zelenskim, pa tudi s Putinom, šele takrat, ko bo dogovor bolj ali manj sklenjen.
    Boris Čibej 27. 11. 2025 | 16:58
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Izginotje Stefanie Pieper

    Zaradi pogrešane vplivnice aretirali tri Slovence

    Poleg Avstrije ta dogodek vse bolj vznemirja tudi Slovenijo. Prijeli so 31-letnika z območja Maribora in še dva osumljenca v Avstriji.
    Tomica Šuljić 27. 11. 2025 | 16:53
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Nejevolja sindikatov zaradi zaostrovanja nadzora nad bolniškim staležem

    Vlada je predlog interventnega zakona v državni zbor poslala po nujnem postopku.
    Barbara Eržen 27. 11. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Mastercard z novo, inovativno rešitvijo za preprečevanje plačilnih prevar

    Mastercard Threat Intelligence omogoča zgodnje odkrivanje varnostnih groženj in zagotavlja proaktivno zaščito plačilnega ekosistema.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 13:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako bo Nova Gorica praznično zaokrožila evropsko kulturno leto

    Leto, v katerem je kultura premikala meje, se bo v Evropski prestolnici kulture 2025 sklenilo s simboli svetlobe, glasbe in skupnosti.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PRAZNIKI

    L'OCCITANE ponovno z veliko akcijo

    L'OCCITANE Slovenija tudi letos podpira Junake 3. nadstropja. Pridružite se dobrodelni zgodbi in pomagajte pričarati sijoče praznike za male junake.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kaj storiti, ko potrkajo davčni inšpektorji

    Hitro spreminjajoče se regulativno okolje postavlja davčne oddelke v podjetjih pred vedno več izzivov, s katerimi se morajo vsakodnevno soočati.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 09:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Peugeot 3008: sedem let pozneje

    Peugeot 3008 druge generacije je leta 2017 osvojil laskavi naslov evropski avto leta.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 15:19
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Dobrih 80
    Vredno branja

    Se jih še spomnite? To so naj oglasi našega otroštva

    Ob 80-letnici Fructala smo pogledali oglase, ki so zaznamovali generacije in v naše domove prinašali občutek domačnosti.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    SEMPL

    Na slovenski oder prihajajo pravi zvezdniki

    Portorož bo 27. in 28. novembra spet postal središče idej, inovacij in navdiha, saj bo gostil 24. mednarodno medijsko konferenco SEMPL.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INOVACIJE

    Napredek je šel tako daleč, da lahko nove zobe dobite takoj

    Iz časa kaset in analognih zaslonov v dobo digitalnih nasmehov. To je zgodba o napredku, ki ga že tri desetletja piše Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DODATNA POKOJNINA

    Decembra je čas za popravni izpit

    Slovenija se hitro stara. Čeprav število zaposlenih narašča, se delež upokojencev povečuje, kar pomeni večje razmerje med upokojenci in aktivnimi.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prostorski kameleon s sedmimi sedeži – Mercedes-Benz GLB

    Mercedes-Benz GLB je vsestranski avtomobil, ki ponuja veliko vsega – prostora, udobja, zmogljivosti in tehnološke dovršenosti v značilnem slogu Mercedes-Benz.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prehitite črni petek in prihranite

    Črni petek se začenja: kupite Office 2021 za 25,28 EUR in ga uporabljajte za vedno! Win 11 Pro z 90 % popusta – za 13,55 EUR!
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Pet razlogov, zakaj je novi CLA najbolj zaželen Mercedes pri nas

    Novi CLA prinaša več prostora in prilagodljivosti, ambientna osvetlitev in električni pogon pa vozniško izkušnjo po meri sodobnega posameznika.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Slovenci razkrivamo, kam želimo vlagati denar

    Vlaganje niso več samo številke in grafi, ampak je postalo tudi izraz naših vrednot, odnosa do sveta in ljudi okoli nas.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    BODITE PREVIDNI

    Bodite previdni: to so klici, ki vam lahko zagrenijo življenje (video)

    Kako napadalci ustvarjajo lažne identitete in kako lahko podjetja ostanejo korak pred prevarami.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Miopatije: kompleksne bolezni, ki prizadenejo skeletne mišice

    Mišična oslabelost, hitra utrujenost in bolečine v mišicah so znaki miopatije. Bolezen se pogosto začne neopazno, a postopoma vodi v vse večje gibalne omejitve.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Oblačila

    Ko likanje postane umetnost

    Ko oblačila negujemo z občutkom, se to pozna na našem videzu – in na našem počutju.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hit sezone: to ne sme manjkati v torbici

    Kako so mentol, evkaliptus in vitamin C postali simbol svežine v sezoni prehladov.
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Kako je trenutek v balonu postal gledališče, ki navdihuje že 25 let (video)

    Zgodba o viziji, pogumu in ljudeh, ki so verjeli, da lahko kultura zraste tudi sredi nakupovalnega vrveža.
    Promo Delo 25. 11. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    »To se nam ne more zgoditi«: najdražja iluzija slovenskih podjetij

    Predstavljajte si običajen delovni dan, ko jutranje brnenje računalnikov in strežnikov nenadoma utihne.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Ali veste, kaj vam dviguje račun? Moj Elektro to pokaže v nekaj minutah (video)

    Ali vedno veste, koliko električne energije dejansko porabite – ne le mesečno, temveč tudi po dnevih ali urah? Portal in mobilna aplikacija Moj Elektro vam omogočata jasen vpogled v porabo, stroške in priložnosti za prihranke. V portal je vključenih že več kot 150.000 merilnih mest.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ogrevanje

    Akcija, ki je navdušila mnoge: brezplačno do klimatske ali prezračevalne naprave

    Zaradi izjemnega zanimanja kupcev podjetje REAM d. o. o. podaljšuje svojo uspešno jesensko akcijo, ki je navdušila številne uporabnike po Sloveniji.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 08:41
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    REŠITEV

    Gradbeni sektor v Sloveniji išče nove rešitve

    Nizkoogljični cementi, krožno gospodarstvo in premišljeni javni razpisi lahko bistveno zmanjšajo ogljični odtis gradbenega sektorja.
    Promo Delo 27. 11. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    »Vsi ste povabljeni na zabavo«

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Udobje ob konstantni temperaturi, ne glede na to, kakšna zima je

    Da je geotermalna toplotna črpalka prava izbira za starejšo energetsko potratnejšo hišo, potrjuje zgodba zadovoljnega lastnika.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    POHODNIŠTVO

    Testiral sem za vas: kako se obnesejo vrhunska skandinavska oblačila

    V svoji pohodniški karieri sem preizkusil različna oblačila, nekatera odlična, druga manj. Oprema je v naravi res prva zaščita pred mrazom, vetrom in terenom.
    Promo Deloindom 1. 11. 2025 | 14:25
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Izobraževanje

    Samo s temi veščinami so dosegli do 40% višje prihodke pri prodaji

    Podatki kažejo, da se slovenska podjetja na tuje trge še vedno podajajo naključno, brez jasnih razlogov, brez načrta in brez opredeljenih izvoznih strategij
    Promo Delo 21. 11. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo