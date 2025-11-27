Advent v Rogaški Slatini: volja ljudi proti volji »določenih ljudi«

Stolp Kristal, ki so ga v Rogaški Slatini odprli maja lani, je bil središče prazničnega decembra že v minulem letu. V Turističnem društvu (TD) Venus so se potem sami organizirali in pričarali praznično vzdušje v znamenitem Zdraviliškem parku. Vsi so upali, da bo letos dogajanje postavljeno v park, po katerem je Rogaška najbolj znana, a so glavni koncerti in dogajanje spet pri stolpu. Župan Branko Kidrič, ki si je vsa leta aktivno prizadeval za postavitev stolpa, trdi, da s tem nima nič.

Predsednica TD Venus Nastja But je razočarana: »Letošnje adventno dogajanje se spet seli k stolpu Kristal, potem ko je javni zavod za turizem in kulturo že napovedal, da bo v Zdraviliškem parku. Dali so že reklamo, a je izginila po osmih urah. Imeli so krizni sestanek in naenkrat je bila spet celotna zadeva prestavljena k stolpu Kristal. Naše društvo, hotelirji in drugi v turizmu smo se že začeli organizirati, da bo dogajanje v Zdraviliškem parku. Stojnice, adventna tržnica. Takšne zadeve se ne sklepajo kar čez noč, brez potrditve tudi drugih v turizmu. Pri tem nismo imeli nobene besede, čeprav sodelujemo pri adventu. Od kod prihajajo takšne direktive? Javni zavod za turizem in kulturo tega navodila ni izdal.«

Tako je bilo lani, ko so dogajanje v parku organizirali v TD Venus. FOTO: TD Venus

Kristijan Blažun, lastnik Central Cafeja pri Zdraviliškem parku, je o tem naredil anketo na družbenem omrežju. Odgovorilo je skoraj 1400 ljudi, 1312 jih je bilo za advent v parku, 71 za dogajanje pred stolpom. »Že lani so advent preselili k stolpu, pa ni bilo nobene potrebe. Gostje, turisti pridejo in se sprašujejo, zakaj je tema v parku, zakaj ni ljudi. Hotelirji so res žalostni, turistična taksa in stavbno zemljišče se plačujeta v stotisočih evrov.« Dodal je, da nekaj dodatnih tisočakov, ki jih običajno prinese december, ne vpliva na poslovanje njegovega lokala: »Živim v Rogaški. S čisto neposlovnega vidika je nedopustno, da so to prestavili. Gre samo za to, kaj je prav in kaj ni.«

Dogovor že lani?

Tudi na sredini seji občinskega sveta so nekatere svetnice opozorile, da odločitev ni dobra. Aleksandra Saša Popit je dejala, da imajo s promenado, parkom pa tudi nadvozom do stolpa idealno kuliso: »Vse bi lahko bilo v stojnicah, mi imamo pa na božičnem sejmu dve ali tri. Kdo bo na to prišel? Še domačini gredo drugam. Če ste že koncerte prestavili drugam, bi moralo biti vsaj sejemsko dogajanje v centru.«

Z lanskega dogajanja v organizaciji TD Venus FOTO: TD Venus

Župan Branko Kidrič je na seji pojasnil, da so že lani, ko je javni zavod za turizem vodil direktor Dino Markovinovič, ki je letos postal tajnik slatinske občine, razmišljali, kako vključiti vse, torej stolp, promenado in park: »Ko smo zbrali okvirne podatke, smo bili takoj na 100.000 evrih. In smo rekli, da gremo postopoma. Dogovorili smo se, da glede na izkušnje preteklih let prestavimo advent za tri leta k stolpu.« Zmotile so ga tudi opazke o osvetlitvi zdraviliškega parka: »Upam, da ne mislite, da bi občina hotele osvetljevala ali pa vhodne portale pred zdraviliškim domom. Soba s pogledom na park se prodaja za višjo ceno.« Kidrič je zanikal, da bi bil kakršen koli sestanek, po katerem bi zamenjali prizorišča: »Kdo je spremenil lokacijo? Župan ne, občina ne. Drugo pa rešujte na javnem zavodu.« Obregnil se je tudi ob anketo na družbenem omrežju: »Lahko se ukvarjam s tistimi, ki mi ne pišejo iz dnevne sobe na facebook in so na prireditvah, kaj in koliko se dogaja.«

Lansko dogajanje so popestrili v TD Venus in Central Cafeju na pobudo hotelirjev. Foto TD Venus

Slaba volja

Nastja But je že pred sejo spomnila, da je občina v anketi, za kaj naj porabijo denar od eurojackpota, dobila skupno 352 odgovorov občanov, 235 si jih je zaželelo bazen, ki je ocenjen na 2,8 milijona evrov: »Po anketi s 300 ljudmi smo šli gradit bazen, ker je bila to volja ljudi. Tu pa imamo anketo z več kot 1300 anketiranci, pa to ni več volja ljudi. A velja volja določenih ljudi ali volja vseh Slatinčanov?«

Lanska zgodba se torej ponavlja, a s pomembno spremembo. Lani so dogajanje v parku popestrili prav v TD Venus in Central Cafeju, se spominja Nastja But: »Ves advent smo imeli vsak vikend dogajanje. Bilo je zelo lepo in zelo toplo, ljudje so bili navdušeni.« Lani so to naredili na hitro, na pobudo hotelirjev in z zgolj dva tisoč evri, razlaga Butova: »Hotelirji imajo Zdraviliški park pred nosom. Naj mi kdo pove, kateri turist bo šel k stolpu? Turist se ne bo vzpenjal tja v hrib, kjer ni niti sanitarij, ker stolp zvečer zaprejo in se ne moreš iti niti pogret. Res neprimerno.« Čeprav so lani poskrbeli za vzdušje, tega letos ne bo, še sklene Butova: »Enostavno je prepozno. Letošnji advent je izgubljen in v parku bo tema.«