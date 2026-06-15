Dovozno cesto v Savinji bodo po zaključku del odstranili

Desni breg Savinje med Čopovim mostom in Splavarsko brvjo v Celju že nekaj tednov sanirajo. Visoke vode v ujmi avgusta leta 2023 so namreč poškodovale kamnito zložbo, ki varuje breg. Da sploh lahko dostopajo do brega, so v strugi Savinje uredili začasno dovozno cesto, ki jo bodo pozneje odstranili. Nekaj nasutja »ceste« je odneslo že v zadnjem deževju, a časovnica zaključka del za zdaj ostaja enaka, to je začetek julija.

Na direkciji za vode so pojasnili, da je namen sanacijskih del v Savinji odprava posledic ujme izpred skoraj treh let, povečanje stabilnosti brežine, izboljšanje njene odpornosti ter preprečevanje poškodb ob prihodnjih visokih vodah: »Hkrati bo z izvedbo odpornejšega zavarovanja brežine vzpostavljena čim bolj sonaravna podoba reke glede na stanje. Urejeno bo neporavnano grobo vznožje brežine, ki bo povečalo hrapavost struge, pripomoglo k umiritvi toka ter omogočilo bolj naravno in razgibano oblikovanje rečnega toka.« Dodali so, da levega brega ni treba sanirati: »Levoobrežno zavarovanje je v dnu dodatno zaščiteno z betonsko pohodno ploščadjo in kamnometom ter ob visokih vodah avgusta leta 2023 ni utrpelo poškodb.«

Mnoge je skrbelo, zakaj so v strugo Savinje nasuli cesto, a na direkciji mirijo, da jo bodo v celoti odstranili po zaključku del, ter dodajajo: »Za izvedbo del je direkcija za vode pridobila soglasji zavoda za varstvo narave in zavoda za varstvo kulturne dediščine, saj posegi potekajo na območju potencialnih arheoloških najdb.« Pričakujejo, da bodo milijon evrov vredna dela končana na začetku julija. Začasno dovozno cesto v strugi je delno poškodovalo nedavno deževje, a na direkciji poudarjajo, da se dela zaradi tega ne bodo podražila, prav tako ne pričakujejo, da bi se podaljšala sanacija: »Če bo zgolj ta dogodek, bistvena odstopanja od časovnice niso predvidena.«

Za več varnosti

Na Mestni občini Celje so spomnili, da je direkcija za vode letos poleg ukrepov sanacije po poplavah leta 2023 v Celju izvedla še pet drugih projektov za dodatno zmanjšanje poplavne ogroženosti mesta. Največji, ki še ni zaključen, je zamenjava mostu čez Savinjo na Polulah. A kot smo že večkrat slišali, je za manjšo poplavno ogroženost Celja in tudi Laškega, ključna izvedba suhih zadrževalnikov v Spodnji Savinjski dolini. Ti so stvar državnega prostorskega načrta (DPN). Kot so za Delo odgovorili na direkciji za vode, še pripravljajo odgovore in stališča do pripomb, ki so jih dobili v javni razgrnitvi. Če bodo zbližali stališča glede na vse pripombe, možnost sprejema DPN predvidevajo prihodnje leto.

Več pripomb na DPN je podala tudi celjska občina, ki je z njimi predlagala še nekaj lokalnih ukrepov, so odgovorili z občine: »Pripravili smo jih z vodilnim strokovnjakom za vode, hidrotehniko in poplavno varnost Rokom Fazarincem, ki z Mestno občino Celje sodeluje pri izdelavi občinskega prostorskega načrta. Za zdaj odziva na predloge nismo prejeli, je pa to predlog menjave mostu na Čopovi ulici in Ulici XIV. divizije, nadvišanje nasipov v urbanem delu mesta, ureditev nove iztočne glave pri Knežjem dvoru v primeru poplav, širitev razlivnega prostora Savinje pod Splavarsko brvjo …«