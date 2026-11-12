Večmilijonski protipoplavni ščit za Laško: januarja začetek del

Laško je ena od najbolj poplavno ogroženih občin v državi in vsakih nekaj let poplavljena. Direkcija za vode je ta teden krajanom soseske Debro predstavila ukrepe, ki jih bodo začeli izvajati v začetku prihodnjega leta in bodo končani leta 2028. S tem bodo zaščitili del Laškega, za celovito zaščito mesta pa so nujni ukrepi tako v Zgornji kot Spodnji Savinjski dolini. Ukrep ureditev Savinje pod Laškim – Rečica v Debru je, kot piše na spletni strani direkcije za vodo, vreden 11,7 milijona evrov. V okviru tega bodo uredili 600 metrov izlivnega dela Rečice, območje podhodov in podvozov od sotočja Rečice in Savinje do transformatorske postaje ob železniški progi ter meteorno odvodnjavanje. Poleg tega bodo uredili protipoplavni zid na levi brežini Rečice, premostitve in dostopne ceste, ...