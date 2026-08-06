Slivniško jezero je na prodaj za šest milijonov evrov

Na oglasni deski Upravne enote občine Šentjur pri Celju je bila 28. julija objavljena ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, v okviru katere družba RTG Slivniško jezero, ribištvo, turizem in gostinstvo prodaja štiri parcele, ki v naravi predstavljajo Slivniško jezero. Skupna izhodiščna cena za vse parcele znaša 6,291.625,50 evra. Kako je to mogoče? Kaj nimamo v Sloveniji zakona, po katerem je voda javno dobro, nas je zanimalo. Direktor družbe RTG Slivniško jezero Gregor Moser, eden od štirih lastnikov družbe – po 32,33-odstotna lastnika sta Moser in njegova sestra, 16,03-odstotni lastnik je družba RTG Slivniško jezero, 19,31 odstotka družbe pa je v lasti Ribiške družine (RD) Voglajna –, pojasnjuje, da je v Sloveniji »edini lastnik akumulacijskega jezera, pri katerem ...