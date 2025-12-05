  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Štajerska

    V 790 letih od Svete Marije do Šmarja pri Jelšah

    Leta 1236 je v dokumentu o zemljiškem sporu kot razsojevalec naveden duhovnik Henrik iz Svete Marije, kot se je imenovalo Šmarje pri Jelšah v 13. stoletju.
    Praznovanje ob 790. obletnici prve pisne omembe kraja so začeli z včerajšnjim tradicionalnim Barbarinim sejmom. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Praznovanje ob 790. obletnici prve pisne omembe kraja so začeli z včerajšnjim tradicionalnim Barbarinim sejmom. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    5. 12. 2025 | 05:00
    4:22
    A+A-

    Leta 1236 je v dokumentu o zemljiškem sporu kot razsojevalec naveden duhovnik Henrik iz Svete Marije. Tako se je imenovalo Šmarje pri Jelšah v 13. stoletju, izvirnik listine, ki je hkrati prva pisna omemba kraja, hranijo v Štajerskem deželnem arhivu v Gradcu. Ob visokem jubileju v Šmarju pri Jelšah pripravljajo več dogodkov, začeli so včeraj z Barbarinim sejmom.

    Sejem na god sv. Barbare je v Šmarju pri Jelšah stalnica že več kot sto let, na njem pa menda kupuje tudi Miklavž. Že letošnji šmarski advent, nocoj pripravljajo tudi slavnostni prižig lučk, bo zaznamovala prihajajoča obletnica prve pisne omembe kraja. Na tradicionalnem prazničnem koncertu Društva godbenikov Šmarje pri Jelšah 26. decembra bodo premierno zaigrali šmarsko himno in na novo aranžirane skladbe, povezane s krajem in prilagojene za godbo. Koncert je bil že davno razprodan.

    Šmarje pri Jelšah je v skoraj osmih stoletjih zamenjalo kar nekaj imen. FOTO: Matic Javornik&blaž Lah
    Šmarje pri Jelšah je v skoraj osmih stoletjih zamenjalo kar nekaj imen. FOTO: Matic Javornik&blaž Lah

    Kot je v članku o prvi omembi kraja zapisala Mateja Žagar iz domoznanske zbirke Knjižnice Šmarje pri Jelšah, je bil duhovnik Henrik, ki je bil razsojevalec v zemljiškem sporu, prvi znani duhovnik na Ponikvi, ko je k pražupniji Sv. Martina spadala današnja župnija Šmarje pri Jelšah, šmarska župnijska cerkev pa se je takrat imenovala Marija na jezeru. Iz navedb v več zgodovinskih virih sklepajo, da je kraj dobil ime po Marijini cerkvi, ki je bila povezana z duhovnikom Henrikom.

    image_alt
    Marija na jezeru ne bo več v vodi

    Ime kraja se je nato spreminjalo. Kot piše Žagarjeva, je leta 1385 v virih omenjen kot Sveta Marija pri Lembergu, leta 1446 kot Sveta Marija pod Bočem, leta 1490 kot Sveta Marija blizu Celja. »Ime Šmarje pri Jelšah pogosto povezujemo z ljudskim izročilom o jezeru z otokom, na katerem naj bi stala cerkev, hiše okoli cerkve pa naj bi bile zgrajene na jelševih stebrih. Verjetneje pa je, da se omemba jelš v imenu kraja nanaša na bližnji dvorec Jelše. Ta se kot Erlach pojavi v pisnih virih leta 1424, vendar se v povezavi s prvimi lastniki dvorca, bavarskimi plemiči Erlachi, omenja že leta 1146. Slovenska oblika imena Jelsche se pojavi leta 1490,« je zapisala Žagarjeva.

    image_alt
    Objem baroka in orienta v Šmarju pri Jelšah

    Dodala je, da je bil dvorec v 12. stoletju »v posesti žovneško-celjske rodbine in tam ostal vse do smrti zadnjega Celjana Ulrika leta 1456. V naslednjih stoletjih je zamenjal veliko lastnikov, kraj S. Marein oziroma Samarija pa je ostal pod gospoščino Jelše do marčne revolucije leta 1848. V času habsburške monarhije je dobil nemško ime S. Marein bei Erlachstein.«

    Praznik

    Prav dvorec Jelše naj bi Šmarje danes postavil tudi na turistični zemljevid, saj je Šmarje že pomembno kulturno, upravno, prometno, gospodarsko in kmetijsko središče Kozjanskega in Obsotelja, je dejal šmarski župan Matija Čakš: »Naše najpomembnejše vlaganje na področju turizma je Jelšingrad. Dvorec smo odkupili, z ministrstvom za kulturo ga obnavljamo. Letos bo dobil novo zunanjo podobo, park oziroma celotno 16 hektarov veliko okolico pa bomo uredili nazaj v prvotno stanje. Dvorec bo postal res turistični biser.«

    image_alt
    Za ljubezen sem te ustvaril, za ljubezen te ohranjam

    Celotno prihodnje leto bodo praznovali jubilej, s koncerti, z razstavo fotografij Šmarja nekoč in danes, s tekmovanjem za šmarski pokal, z Rokovim tekom na 790 metrov in kvizi. Eden bo posebej namenjen družinam in učencem, ki se bodo pomerili v znanju o domačem kraju. Šmarska šola prihodnje leto praznuje 50-letnico stavbe in bo izdala še zbornik zgodb, ki jih poznajo samo stene šole.

    Sorodni članki

    Kultura  |  Razno
    Dvanajst občinskih projektov

    Novo življenje, nove vsebine, prostori za učenje in druženje

    Obnovljeni objekti obogatijo lokalno okolje tako s kulturnimi vsebinami kot s turistično-športno ponudbo.
    Andrej Predin 22. 10. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Cerkev Marijinega vnebovzetja

    Marija na jezeru ne bo več v vodi

    Jutri bodo sklenili slavje ob celoviti obnovi cerkve, v kateri so odkrili 400 let stare freske.
    Špela Kuralt 13. 8. 2022 | 10:00
    Preberite več
    Photo
    Nedelo
    Dvorec Jelšingrad

    Za ljubezen sem te ustvaril, za ljubezen te ohranjam

    Jelšingrad, izjemen primer orientalskega dvorca, je desetletja propadal, zdaj pa je v lasti šmarske občine, ki ga želi ohraniti za zgodovino.
    Špela Kuralt 27. 3. 2022 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Zgodovina diplomacije

    Gospodar Jelšingrada

    Rudolf Oskarja Gödel-Lannoy (1814–1883) je spadal med odlične diplomate stare Avstrije.
    15. 8. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Photo
    Magazin  |  Potovanja
    Šmarska kalvarija

    Cikcakasta pot in 14 kapelic, eno od sedmih čudes Slovenije

    V 18. stoletju se v življenju posameznika ni zgodilo kaj večjega kot obisk kalvarije. Slednja je pomembno vplivala na podobo Šmarja pri Jelšah.
    Beti Burger 21. 6. 2023 | 08:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Vesela novica za Dončića, še drugič je postal očka

    Luka Dončić je za kratek čas zapustil LA Lakers in se vrnil v domovino, kjer je zaročenka Anamaria Goltes rodila njuno drugo hčerko, poroča portal 24ur.com.
    Nejc Grilc 4. 12. 2025 | 08:27
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Milan Kučan: Ideja o povezovanju SD in Preroda je odgovorna

    Bivši predsednik ne vidi bistvenih razlik v programskih usmeritvah obeh strank, zato je prav, da razmišljata o skupnem volilnem nastopu.
    Uroš Esih 3. 12. 2025 | 18:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Preiskava

    Po obdukciji umorjene avstrijske vplivnice ugotovili vzrok njene smrti

    Posmrtne ostanke Stefanie Pieper so v soboto našli v kovčku, zakopanem v gozdu v okolici Majšperka.
    3. 12. 2025 | 15:38
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Bar Bergnach

    60 let legendarnega bara: Nekaj pač moraš delati, pravi 82-letni gostinec

    Okroglo obletnico bo Franko Bergnach proslavil tako, kot preživlja pravzaprav vsak dan razen torka, ko je lokal zaprt – s svojimi zvestimi strankami.
    Anja Intihar 4. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije v letu 2025: nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

    Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAPREDNA REŠITEV

    To je ena hujših fobij pri odraslih

    Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 09:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    »Življenje je pot, zdravje je cilj!«

    Ena največjih globalnih groženj zdravju

    Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Smučanje

    Pomembno obvestilo za vse smučarje

    Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samooskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Več iz teme

    Šmarje pri JelšahobletnicadvorecJelšingradMarija na jezeru

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Magnifico se sprehaja od Alp do Jadrana

    Na šestdeseti rojstni dan je izdal album Alpe Adria Club, ki ga bo predstavil v ljubljanskih Stožicah.
    Zdenko Matoz 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Krzneni plašč v Jugoslaviji

    Krzneni plašč: od simbola luksuza do sramu

    Krzno je za mnoge predstavljalo predmet hrepenenja in prve obrise potrošništva. Danes je plašč iz kašmirja to, kar je bilo nekoč krzno.
    Beti Burger 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo

    Razkrita razširjenost nasilja nad invalidi v EU

    Več kot 1,4 milijona invalidov živi v okoljih, kjer nasilje postaja normalizirano, nadzor pa odpoveduje.
    Andreja Žibret 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dragi Božiček

    Zimski regres bodo decembra letos prejeli vsi zaposleni.
    Marko Kočevar 5. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Vse o spektaklu: danes žreb mundiala, med zvezdami tudi Trump

    Kennedy Center v Washingtonu je prizorišče žreba skupin svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    5. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Evropsko poročilo

    Razkrita razširjenost nasilja nad invalidi v EU

    Več kot 1,4 milijona invalidov živi v okoljih, kjer nasilje postaja normalizirano, nadzor pa odpoveduje.
    Andreja Žibret 5. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Dragi Božiček

    Zimski regres bodo decembra letos prejeli vsi zaposleni.
    Marko Kočevar 5. 12. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Fifa

    Vse o spektaklu: danes žreb mundiala, med zvezdami tudi Trump

    Kennedy Center v Washingtonu je prizorišče žreba skupin svetovnega prvenstva v nogometu, ki bo leta 2026 v ZDA, Mehiki in Kanadi.
    5. 12. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Generativna umetna inteligenca spodbuja ustvarjalnost

    Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 12:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Soseska Pod Šmarno goro: kjer hiša postane dom

    V neposredni bližini Ljubljane, tik pod vznožjem priljubljene Šmarne gore, nastaja nova ekskluzivna zaprta soseska.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Knjiga
    SVET ILUSTRACIJ

    AI proti čopiču: kdo bo preživel?

    Ilustracije niso le okras zgodb. Slikanice so eden prvih zemljevidov naših vrednot.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

    Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
    Promo Delo 2. 12. 2025 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DARILO

    To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

    Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    ZAVOD AKTIVNA STAROST

    Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

    Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 12:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Čist zrak

    Strokovnjaki opozarjajo na porast slabega počutja zaradi te prikrite nevarnosti

    Vdihavanje onesnaženega zraka škoduje našemu zdravju. Najnevarnejši so majhni, nevidni delci, ki prodrejo v naša pljuča, krvni obtok in organizem.
    Promo Delo 28. 11. 2025 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBER ZGLED

    Zakaj je Koroška postala zgled za Evropo

    Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
    Promo Slovenske novice 2. 12. 2025 | 12:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

    Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kaj se zgodi z mestom, ko vanj vstopi Wolt

    V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 12:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varčevanje

    Zakaj varčevanje na računu ni nujno najvarnejša izbira?

    V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
    Promo Delo 24. 11. 2025 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Prazniki

    Praznična pojedina: kako pripraviti najbolj okusne predjedi?

    Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Moška nega

    Na voljo je revolucionaren brivnik za moške

    Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 12:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Praznična pojedina

    Ideje za praznične sladice

    Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

    Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
    Promo Delo 30. 11. 2025 | 07:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

    Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
    Promo Delo 3. 12. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    INVESTIRANJE

    »Strah me je, da vse izgubim«

    Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
    Promo Delo 12. 11. 2025 | 09:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Če ste pod stresom, morate videti tole

    WellCard je več kot darilna kartica – je vstopnica do stotin velneških doživetij, kjerkoli in kadarkoli si zaželite odmika od vsakdana.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Pošta

    Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

    Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
    Promo Delo 26. 11. 2025 | 09:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Modra decembrska poteza za več prihranka

    Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Babičini recepti dobijo sodoben zasuk – poglejte, kako enostavno

    Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
    Promo Delo 4. 12. 2025 | 10:58
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo