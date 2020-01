FOTO:Soglasje za stolp, za orglarski center še ne

Na območju nekdanjega mizarstva bi moral zrasti 400 milijonov evrov vreden evropski orglarski center. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Rogaška Slatina – Postavitev razglednega stolpa Kristal ob vstopu v Rogaško Slatino ni zmotila nobene pristojne institucije. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) se ne strinja s predlaganim 80 metrov visokim hotelom znotraj 400 milijonov evrov vrednega orglarskega centra v bližini stolpa. Tega naj bi postavili v dveh letih, gotovo prej kot orglarski center, kjer so zdaj propadajoče stavbe. Razgled s stolpa bi tako lahko bil vse prej kot mikaven.Javna razprava o predlogu umestitve razglednega stolpa na območje nekdanjega mizarstva je bila pričakovano burna. Občani so pripravljavcem sprememb prostorskega načrta, ki razgledni stolp umešča na območje nekdanjega mizarstva, očitali, da jih do zdaj nihče ni vprašal, ali stolp v kraju sploh želijo. Manj težav imajo z evropskim orglarskim centrom, ki ga načrtuje domačin, orglar. A to območje, ki je v neposredni bližini, je iz sprememb prostorskega načrta za zdaj izvzeto.Postopka so ločili, ker ZVKDS za orglarski center ni dal pozitivnega mnenja zaradi previsokega hotela. Medtem ko bo stolp visok 106 metrov, naj bi bil hotel le dobrih 20 metrov nižji. »Dva višinska poudarka nista najboljša rešitev za ta mali prostor. Poleg tega opečnata arhitektura nekdanje mizarske delavnice še ni bila vrednotena. Tako smo ocenili, da arhitekturna rešitev še ni zrela za pozitivno mnenje,« je pojasnil direktor zavoda. V orglarskem centru naj bi bili dvorana z 2000 sedeži, hotel, apartmaji, trgovski center in akademija. Občani s tem nimajo težav, kot je dejal eden izmed njih: »Ne vem, zakaj ne naredimo najprej orglarskega centra in potem stolp. Ker če obiskovalec ne bo imel česa videti, ljudi ne bo. Takega orglarskega centra ni nikjer, stolpov pa je milijon.«Pred enim letom je Škrabl projekt predstavil občinskim svetnikom in ministru za gospodarstvo. Takrat je dejal, da bodo gradnjo financirali z evropskimi sredstvi in evropskim partnerjem. Leto dni pozneje je to območje še vedno v lasti portoroške družbe Bitermo nepremičnine. »Kdo jamči, da bo to sploh zgrajeno?« se je spraševala občinska svetnica. Če orglarskega centra ne bo, bo stolp stal ob propadajočih stavbah. Škrabl je občanom odgovoril le, da o idejnih zasnovah pridobivajo različna mnenja, glede nakupa zemljišča pa je dodal: »Pogodbo imamo podpisano, realizirali pa jo bomo, ko se nam bo zdelo prav.« Potem je hitro, še pred koncem javne razprave, odšel.Postavitvi stolpa pa za zdaj dobro kaže. Medtem ko je eden izmed občanov tarnal, da mu bodo turisti naravnost v spalnico gledali, se je Flucherjeva spraševala, kaj bodo turisti pravzaprav videli: »Če gre za razgledni stolp, bi človek pričakoval razgled. Videti bo Ratansko vas, hotel Donat in malo Terapije.« Županmed razpravo ni rekel ničesar, je pa občinski projekt branil podžupan: »To je negativizem. Ni čudno, da investitorji bežijo iz Slovenije. Župan je večinsko dobil volitve in s tem mandat, da izpelje svoj program.«Župan Branko Kidrič je prepričan, da so očitki občanov neutemeljeni, saj da so delali po predpisih, imeli so tudi javni natečaj za najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije. Ta je bil lani sredi poletja, prijavilo se je zgolj podjetje Ponting, ki je že prej pripravilo tudi idejni projekt stolpa. »Če se prijavi samo en konkurent, nismo mi na občini krivi,« je dejal Kidrič. Čeprav obstaja bojazen, da na območju, kjer je načrtovan orglarski center, ne bo ničesar, občina tega zemljišča ne bo kupila, saj nima denarja, je rekel Kidrič. Verjame pa, da Škrabl kot domačin ne bo pustil projekta propasti.V javni razpravi so nekateri občani predlagali referendum ali bi stolp sploh postavili ali ne. Kidrič je bil na vprašanje, ali bi referendum izpeljali, kratek: »Če bi prišla pobuda, bi o njej razmislili.«