Obglavljeni spomenik Tita v Velenju bodo obnovili še ta teden

Prejšnji teden je storilec v središču Velenja poškodoval spomenik Josipa Broza - Tita in kipu odstranil glavo. Mestna občina Velenje je dejanje ostro obsodila in proti storilcu, ki ga je policija izsledila še isti dan, vložila kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. Ko bo ocenjena povzročena škoda, bodo na občini vložili tudi odškodninski zahtevek.

Storilec je po podatkih PU Celje 49-letni moški, ki so ga policisti ustavili na Cesti Simona Blatnika na podlagi obvestila domačina. Občan, doma z območja Policijske postaje Velenje, je imel v prtljažniku vozila glavo bronastega kipa Tita.

»Da nekomu pride na misel, da zgodovinski dediščini, ki stoji sredi našega mesta in je del naše preteklosti, naše identitete, odstrani glavo, je nekaj, kar si osebno nisem znal niti zamišljati niti predstavljati,« je takrat dejal Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in se zavezal, da bodo v občinski upravi zaščitili to zgodovinsko dediščino.

Občina bo kip v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – OE Celje obnovila do konca tedna. Pripravljajo tudi odlok, ki bo dodatno okrepil zaščito vseh spomenikov in obeležij v občini ne glede na to, komu so posvečeni.

Storilec je poškodoval spomenik Tita in mu odstranil glavo. FOTO: Mestna občina Velenje

»Vandalizem nikoli ni sprejemljiv in v našem mestu nima prostora. Velenje je mesto sobivanja, spoštovanja in miru. Ne dovolimo, da bi posamezni incidenti omajali vrednote, na katerih smo skupnost gradili desetletja,« so zapisali pri Mestni občini Velenje.

Največji spomenik Tita na svetu

Skulpturo v naravni velikosti je leta 1947 izdelal kipar Antun Augustinčić, skupščina Občine Velenje pa je leta 1977 naročila enak kip v nadnaravni velikosti. Umetniško delo so naročili v čast 40-letnice prihoda Tita na čelo Komunistične partije Jugoslavije, 40-letnice ustanovnega kongresa KP Slovenije in ob maršalovi 85-letnici.

Gre za največji spomenik Tita na svetu, finančna sredstva za kip pa so prispevali delovne in družbenopolitične organizacije ter občani s samoprispevkom.