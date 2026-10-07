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    Štajerska

    Šempeter: rimska elita, hunski meč in pozabljena nekropola

    V Spodnji Savinjski dolini imamo spomenik nadnacionalnega pomena in se tega sploh ne zavedamo.
    Rimska nekropola v Šempetru v Spodnji Savinjski dolini sodi med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe pri nas. FOTO: Dejan Javornik
    Galerija
    Rimska nekropola v Šempetru v Spodnji Savinjski dolini sodi med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe pri nas. FOTO: Dejan Javornik
    Špela Kuralt
    7. 10. 2026 | 05:00
    5:42
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    Rimska nekropola v Šempetru v Spodnji Savinjski dolini sodi med najpomembnejše in najlepše ohranjene spomenike rimske dobe pri nas. Čeprav so omenjeni v skoraj vseh knjigah, ki govorijo o umetnosti rimskih provinc, se pomena rimske nekropole v Sloveniji premalo zavedamo. Spomeniki že leta propadajo, in če jih ne bomo zaščitili, bodo izginili pred našimi očmi.

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    Če ne bo dogovora, bo Antična nekropola od leta 2027 zaprta

    Na območju šempetrske rimske nekropole so izkopali več kot 600 arheoloških predmetov in skupno okoli sto družinskih grobnic, štiri so posebej velike in bogato okrašene. Umetnostna zgodovinarka Katarina Šmid s Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem je na včerajšnjem simpoziju o šempetrski rimski nekropoli, ki ga je v Pokrajinskem muzeju Celje (PMC) pripravilo društvo Nova Akropola Slovenija, povedala, da gre pri tem za spomenike nadnacionalnega pomena. »Sramota je, da še vedno niso ustrezno zaščiteni.«

    Rimska nekropola propada že več let. FOTO: Dejan Javornik
    Rimska nekropola propada že več let. FOTO: Dejan Javornik

    Pojasnila je, da so spomeniki v Šempetru zelo kakovostni. »Slog je zelo bogat, motivika je raznolika. Po kakovosti se lahko kosajo z glavnim mestom province Norik in marsikaterimi drugimi spomeniki. Na njih najdemo motive, ki po ikonografiji ustrezajo spomenikom iz grškega sveta, to je vzhodnih provinc, in se ne navezujejo na metropolitanske oziroma rimske vzore. To pomeni, da so mojstri bodisi prihajali iz grškega sveta, bodisi so bili izučeni, bodisi so ta svet zelo dobro poznali.« Dodala je, da je šempetrska nekropola posebna tudi zato, ker je bilo mogoče grobnice rekonstruirati, čeprav je danes nekaj pomislekov o pravilnosti konstrukcije.

    Ne vemo, kaj imamo

    Rimska nekropola propada že več let. Katarina Šmid opozarja, da so spomeniki že tako zlizani, da je tudi za svojo doktorsko disertacijo uporabljala stare fotografije, ne trenutnega stanja, ker so nekateri detajli neprepoznavni. »Nekropolo bi bilo treba absolutno zaščititi. Premalo jo tudi oglašujemo. Ne nazadnje so šempetrski nagrobni spomeniki vključeni v domala vse preglede provincialne umetnosti rimskega cesarstva. Upam si reči, da se premalo zavedamo njenega pomena. Tudi šolskih ekskurzij v Šempeter je vse manj. Je pa res, da je težava, ker nekropola ni več odprta ves čas. Treba se je najaviti, kar marsikoga, ki si jo hoče na hitro ogledati, odbije. Naključnih obiskov ni več,« je povedala.

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    Ministrstvo za kulturo trdi, da išče rešitev za zaščito nekropole

    Širša javnost ne ve, kakšen zaklad se skriva v Šempetru, stroka pa ugiba, zakaj so si Rimljani za zadnje počivališče izbrali prav Šempeter. Dolgoletna teorija, da so se dali pokopati blizu svojega doma oziroma posestva, po mnenju arheologa Jureta Krajška iz PMC verjetno ne drži. »Tu je namreč neobičajno veliko izredno bogatih grobov na točki, ki nima očitne močne poselitve. Prvi takratni urbani center je bila Celeja, ki je bila deset kilometrov stran, ampak nekateri, tudi župani Celeje, so se dali pokopati v Šempetru. Zakaj, še ne razumem. Tradicija se tu ohranja skozi daljše časovno obdobje; tri, štiri, pet stoletij.«

    Na območju šempetrske rimske nekropole so izkopali več kot 600 arheoloških predmetov in skupno okoli sto družinskih grobnic. FOTO: Dejan Javornik
    Na območju šempetrske rimske nekropole so izkopali več kot 600 arheoloških predmetov in skupno okoli sto družinskih grobnic. FOTO: Dejan Javornik

    Krajšek meni, da bi se bilo treba bolj posvetiti podeželju. »Posebnim lokacijam, ki so jih v antičnih kulturah drugače definirali. Sveta, posebna mesta, ki se pojavljajo in so svetiščna območja. Ampak zaenkrat imamo premalo arheoloških podatkov, nihče se s tem ne ukvarja intenzivno. Veliko je še neznanega, vsekakor pa tega ne moremo razložiti s tradicionalnimi ali preprostimi odgovori, da so se pač tu pokopali, ker so bili doma v bližini.«

    Nujna zaščita

    Celotno območje, na katerem so odkrili spomenike, se razteza na dveh kilometrih. Lani so ob gradnji krožišča v Šempetru odkrili še tako imenovani hunski meč, je povedal Krajšek. »Takšnih je v Evropi deset, mogoče dvajset. Praviloma so vezani na elito takratnega časa. To pomeni, da je bil zelo bogat pokop.« Bogata grobnica je opisana tudi na Gomilskem, ki je dobilo ime po gomili. Iz grobnice imajo v celjskem muzeju dva koščka alabastrne žare. Te so zelo redke, saj so bile rezervirane za otroke cesarske družine, je dejal Krajšek. »To pomeni, da je tam živel bogataš. Pa verjetno je še vrsta grobov na tem širšem območju, ki jih ne poznamo. Ampak koncentracija vsega je Šempeter.«

    Zakaj so si Rimljani za poslednje bivališče izbrali Šempeter, ne vedo. FOTO: Dejan Javornik
    Zakaj so si Rimljani za poslednje bivališče izbrali Šempeter, ne vedo. FOTO: Dejan Javornik

    Kot smo poročali, je nekropolo obiskala ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Rešitve za nekropolo iščejo, a nujna je ureditev lastniških razmerij. Lastnik zemljišča je namreč SAZU, spomenike ima v inventarno knjigo vpisan Pokrajinski muzej Celje, nad nekropolo bedi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, upravljata jo občina Žalec in TD Šempeter.

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