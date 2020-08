Spori in nerazumevanje, občani pa brez zdravnika

Od kar je iz Rimskih Toplic odšla priljubljena zdravnica, se občani ne morejo pomiriti. Zdravstveno oskrbo ZD Laško zagotavlja vsak dan (ta teden bo dva dni v ambulanti le od 10. do 13. ure) v eni ambulanti, druga ambulanta je prazna, čeprav opremljena. V Jurkloštru zdravnika več ni. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Iskanje zdravnika

Od novembrskega zbora krajanov prav o tej temi se ni praktično nič spremenilo.

Rimske Toplice – Krajani Rimskih Toplic že skoraj tri leta, odkar je njihovo zdravstveno postajo zapustila priljubljena zdravnica, zahtevajo vrnitev družinskega zdravnika. Ena od dveh ambulant je namreč prazna, prav tako zdravnik več ne prihaja enkrat tedensko v Jurklošter. Krajani so prepričani, da je za razmere kriva direktorica ZD Laško. Ta na očitke civilne iniciative ne odgovarja, saj pravi, da njihove pisne dokumentacije nima, čeprav je na seji občinskega sveta vse očitke slišala.Civilna iniciativa je na to temo pripravila že več srečanj, na zadnje so se pred nekaj dnevi sestali z vodstvom občine Laško, ki bo pisna vprašanja in dokumentacijo posredovala ZD Laško. Če je bilo novembra lani samo v Rimskih Toplicah še 400 občanov brez izbranega zdravnika, jih je danes precej manj, saj so si morali poiskati zdravnika drugje. Kot pravijo krajani, se nekateri zdaj vozijo tudi v Hrastnik in Radeče. Laški županpoudarja, da bi koncesijo razpisali takoj, če bi jo lahko: »Zdravnica v Rimskih Toplicah po kriterijih ZZZS ni tako zasedena, da bi lahko zahtevali podelitev koncesije.«Krajani so ogorčeni in zahtevajo, kar so se dogovorili na zboru krajanov že januarja 2018, kot so zapisali v civilni iniciativi: »Nihče ni oporekal sklepu, da se vodstvo ZD Laško obvezuje, da se v Rimskih Toplicah obdrži zdravstvena oskrba v enakem obsegu in na enaki ravni, kot je bila pred odhodom zdravnice, torej tudi v Jurkloštru. Na tem zboru je direktorica ZD Laško tudi izjavila, da se zavzema, da v Rimske Toplice ne pripeljejo le dodatnega zdravnika, ampak tudi dodatnega pediatra. Žal pa do danes ni realizirano nič. Šlo je za dajanje lažnih obljub. Bo direktorica ostala pri vzorcu delovanja nekomuniciranja, ki ga uporablja že tretje leto?«Direktorici očitajo tudi nepravilnosti pri vodenju ZD Laško in nesmotrno porabo denarja, tudi pri reševanju prostorske stiske, na katero so opozorili tudi zdravniki in zobozdravniki. ZD Laško je namreč moral najeti kontejnerje, kamor je selil del uprave, da so pridobili prostor za novo ambulanto, pri čemer se v civilni iniciativi sprašujejo, zakaj niso raje uporabili opremljene ambulante v Rimskih Toplicah. Direktorica Janja Knapič na ta vprašanja tudi nam ni odgovorila, je pa zapisala: »Sprijaznjena sem z dejstvom, da občanov ne zadovolji praktično noben odgovor in da sem pri njih izjemno slabo zapisana. V drugačno razmišljanje jih ne bodo prepričale niti statistike, številke ali potrdila, niti kakšna druga dejstva našega delovanja.«Je pa Knapičeva že lani odgovorila, da ima ZD Laško po pogodbi z ZZZS priznanega 4,43 tima splošne ambulante za celotno občino, od tega naj bi Rimskim Toplicam po njenih izračunih pripadalo 0,7 tima, torej en zdravnik za tri dni in pol na teden. Po navedbah v letnem poročilu imajo ves čas objavljen razpis za zaposlitev družinskega zdravnika in pediatra. Če je bil še pred nekaj meseci župan Zdolšek spravljiv, je zdaj kritičen: »Dveh ambulant nismo zgradili zato, ker bi nam bilo to všeč, ampak na željo ZD Laško. Organizacija dela v ZD pa ni v pristojnosti občine.«