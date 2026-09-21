Prenovili in posodobili več kot sto let staro stavbo šole

Dijaki Srednje šole za storitvene dejavnosti in logistiko Šolskega centra Celje so po letu in pol dobili prenovljeno šolo. Več kot sto let staro stavbo so energetsko sanirali, fasado uredili v skladu s priporočili spomeniške službe, poskrbeli so za taktilne oznake po šoli in slušno zanko, uredili dvigalo, učilnice pa imajo nove zaslone za sodoben pouk. Na današnjem odprtju prenovljene šolske stavbe smo slišali, da je za dijaki, zaposlenimi na šoli in tudi gradbinci zelo pestro leto. Zlasti zaradi hrupa in prahu so se morali precej prilagajati. Snovi ne moreš obravnavati, če ti v sosednjem prostoru nabija udarno kladivo, nad glavo pa vrtalnik. Tako so marsikdaj odšli na sprehod in tam spoznavali novo snov. Enkrat je dijake v steni pričakala luknja, med nevihto, ki se je razbesnela med ...