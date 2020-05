Šrotov časopis pred evropskim sodiščem

Prosto po ustavnem sodišču

Sandi Sendelbah je zlorabo občinskega proračuna prijavil na evropsko sodišče za človekove pravice. FOTO: Brane Piano



Župan ni zakonodajalec

Celjska občina je pred volitvami natisnila 20.550 izvodov časopisa.

Sandi Sendelbah meni, da je bil kot županski kandidat v neenakem položaju kot Bojan Šrot.

Celje – Evropsko sodišče za človekove pravice se še ni izreklo, ali bo obravnavalo pritožbo, protikandidata župana celjske mestne občinena lokalnih volitvah leta 2018. Sendelbahova zastopnica, odvetnicajo je v Strasbourg poslala sredi aprila.Dosedanje zavrnitve Sendelbaha in drugih pritožnikov v primerih, ko so pred lokalnimi volitvami leta 2018 župani nekaterih občin izdajali časopise s svojimi uspehi, še ne pomenijo, da očitki o zlorabi proračunskega denarja ne držijo. To je vsaj v celjskem primeru potrdilo tudi upravno sodišče, čeprav je Sendelbah spor izgubil.Domača sodišča so konec leta 2018 in lani po pravilu zavračala pritožnike, ki so županom očitali, da so z izdajo občinskih glasil pred volilno kampanjo pridobivali prednost pred protikandidati. Ustavni pravnik dr. Jurij Toplak je že takrat dejal, da je to sporna praksa, in trdil, da gre za zlorabo javnih sredstev. Komisija za preprečevanje korupcije je prav tako menila, da glasila, uporabljena za promocijo župana, ki je obenem županski kandidat, pomenijo neupravičeno porabo javnih sredstev in kandidatu omogočajo neupravičeno pridobljeno prednost. Predsednik računskega sodiščapa je dejal, da je to poskus vplivanja na volivce.V Celju so časopis z dosežki občine v zadnjih 15 letih županovanja Bojana Šrota natisnili v 20.550 izvodih in ga poslali vsem gospodinjstvom. Časopis so tako kot običajno pripravili v županovem kabinetu. V njem sta bili ob županovem nagovoru in načrtih Celja dve Šrotovi fotografiji. Drugi županski kandidati niso bili predstavljeni. Na volitvah je nato župan in kandidat Bojan Šrot prejel 56,4 odstotka glasov, Sandi Sendelbah, kandidat liste Odprto Celje, pa 18,2 odstotka.Upravno sodišče je Sendelbaha zavrnilo z utemeljitvijo, da je šlo po vsebini v Mestnem časopisu za normalno obveščanje o dosežkih občine, da pa čas izdaje časopisa potrjuje, da je šlo za volilno propagando in kampanjo za enega kandidata, aktualnega župana, ki se ne bi smela financirati iz občinskega proračuna. Vendar je sodišče menilo, da ni šlo za nepravilnost, ki bi lahko bistveno vplivala na izid volitev. Pri tem se je sklicevalo na test, ki ga je leta 2018 uvedlo ustavno sodišče, da kadar vpliva nepravilnosti ni možno številčno ugotoviti, je mogoče po prostem preudarku presoditi, ali bi nepravilnost lahko vplivala na izid glasovanja.Sandija Sendelbaha, ki je bil vrsto let prvi finančnik celjske mestne občine, se je Šrot odkrižal s spremembo sistemizacije in ukinitvijo delovnega mesta ter s prerazporeditvijo, zaradi česar je Sendelbah sprožil tri tožbe, lani pa se je z občine poslovil in se kasneje na sodišču s Šrotom poravnal.Ustavni pravnikpravi, da ima Sendelbah na evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) zelo malo možnosti za uspeh. »Če bo sodišče ostalo pri svoji dosedanji razlagi evropske konvencije o človekovih pravicah in pri svojih dosedanjih pristojnostih, bo pritožbo zavrglo že v prvi fazi s kratkim sklepom sodnika posameznika o zavrženju,« meni Toplak. Pravi, da je ESČP po 3. členu prvega protokola sodišča pristojno le za volitve legislature, torej za volitve zakonodajnih teles, za druge volitve pa ne. V Sloveniji županska funkcija ni zakonodajna.