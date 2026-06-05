Največja naložba v stanovanja do zdaj v Rogaški Slatini

V občini Rogaška Slatina bodo prihodnje leto začeli graditi skupno 80 stanovanj ob Sotelski cesti v štirih objektih. En objekt bo zgradil stanovanjski sklad, tri objekte pa slatinski podjetji ADM group gradbeništvo in KIMI GTSK. Župan Branko Kidrič je ob včerajšnjem podpisu pogodbe z investitorjema povedal, da sta podjetji zemljišče za objekte kupili za dve tretjini cene, kolikor je občina vložila v opremljanje in nakup. S tem želijo doseči, da bi bila cena stanovanj za slatinske mlade družine nižja, a pri tem lahko računajo le na »partnerski odnos«.