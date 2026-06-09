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    Štajerska

    Matija Kovač s celjsko stranko z novim imenom po novi mandat

    Celjski župan zaradi nesklepčnosti kongresa ni postal predsednik Stranke za delovna mesta, ki naj bi v kratkem nosila njegovo ime.
    Na izrednem kongresu celjske Stranke za delovna mesta bi morali imenovati novo vodstvo in posodobiti statut, ampak je bil kongres nesklepčen. Stranka naj bi se preimenovala v Listo Matije Kovača. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Na izrednem kongresu celjske Stranke za delovna mesta bi morali imenovati novo vodstvo in posodobiti statut, ampak je bil kongres nesklepčen. Stranka naj bi se preimenovala v Listo Matije Kovača. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    9. 6. 2026 | 12:40
    5:35
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    Celjski župan Matija Kovač je že napovedal, da se bo novembra potegoval za vnovični županski mandat. Tako je že nekaj časa aktivno delovala Lista Matije Kovača. Prav to naj bi bilo novo ime Stranke za delovna mesta (SDM), ki deluje v Celju. Na sinočnjem izrednem kongresu Kovača niso mogli izvoliti za novega predsednika, ker kongres ni bil sklepčen, a ga bodo v kratkem ponovili. Kovač je že pred časom tudi izstopil iz stranke Levica.

    Mediji so o izrednem kongresu SDM izvedeli z elektronskega naslova Filipa Filipovskega, v katerem je pisalo, da Matija Kovač s svojimi somišljeniki poskuša prevzeti stranko: »Omeniti je še pomembno, da kongresa ni sklicalo predsedstvo stranke, kot predvideva statut stranke, ampak kar podpredsednik stranke.« Filipa Filipovskega nihče ne pozna, ni član stranke, so se namuznili po sinočnjem kongresu, saj je očitno, da gre za izmišljen lik. Sandi Sendelbah, nekdanji županski kandidat, najprej z Odprtim Celjem, nato pa s stranko Lista Za Celje, in kandidat Resnice na zadnjih državnozborskih volitvah, je na vprašanje, kdo je Filipovski, odgovoril: »Ta elektronski naslov se je uporabljal leta 2018 v povezavi z Odprtim Celjem. Kdo vse pa ga je imel možnost uporabljati, pa ne vem.«

    Ključni predstavniki Stranke za delovna mesta (z leve): mestni svetnik Sašo Farčnik, kandidatka za podpredsednico Sara Krajnc, podpredsednik Vasja Krenker in celjski župan Matija Kovač, ki bo verjetno naslednji predsednik stranke, ki se bo preimenovala v Listo Matije Kovača. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Ključni predstavniki Stranke za delovna mesta (z leve): mestni svetnik Sašo Farčnik, kandidatka za podpredsednico Sara Krajnc, podpredsednik Vasja Krenker in celjski župan Matija Kovač, ki bo verjetno naslednji predsednik stranke, ki se bo preimenovala v Listo Matije Kovača. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Kot je pojasnil podpredsednik SDM Vasja Krenker, očitki »Filipovskega« ne držijo: »21. maja je predsedstvo na svoji seji soglasno podprlo sklic kongresa in tudi imenik članov se je takrat posodobil. Vabila smo poslali vsem, ki so bili na spisku, in kongres se je sklical enotno s soglasjem predsedstva. Tudi vsi poslovniki in vsa delovna gradiva so se s predsedstvom sprejela. To je tudi v zapisniku.«

    Novi predsednik?

    Matijo Kovača je stranka, ki ima trenutno v mestnem svetu enega svetnika, največ pa je imela dva, sama povabila, je pojasnil župan: »Precej sem se razveselil nedavnega povabila mestnega svetnika Saša Farčnika, da se kot Lista Matije Kovača, ki je že nekaj mesecev zelo aktivna skupina občanov, ki se pripravlja na lokalne volitve, pridružimo k sodelovanju z že uveljavljeno 20 let staro lokalno stranko.«

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    Referenduma ne bo: pobudniki zbrali le 79 od zahtevanih 1987 podpisov

    Na izrednem kongresu so nameravali izvoliti novo vodstvo, potem ko je dosedanji predsednik umrl. Edini na kandidatni listi je bil Matija Kovač. A na kongres ni prišlo dovolj delegatov, skupno 73, večina se je včlanila v zadnjem obdobju, v stranki pa je sicer okoli 190 članov. V statutu sicer za zdaj nimajo določenega niti izstopa iz stranke, ta je dejansko mogoč samo s smrtjo. Do zdaj niso pobirali niti članarine. Prihodnji kongres bodo lažje izpeljali, je napovedal Krenker: »Res smo želeli narediti vse zelo transparentno in smo zato povabili vse člane. Predsedstvo pa določa delegate za naslednji kongres. Na podlagi tega, kar je danes pobrala verifikacijska komisija, bomo povabili člane, ki bodo naslednjič lahko glasovali in bomo lahko sklepčni.«

    Ambiciozno

    Zakaj je Matija Kovač sploh šel v drugo stranko, povedal je, da je iz Levice izstopil že pred časom, in ne ustanovil svoje, je odgovoril: »Veliko premisleka smo namenili tej odločitvi. Naj spomnim, da smo pred dobrim letom dni skupaj s kar nekaj župani slovenskih občin ustanovili stranko Skupnost. Ta stranka bo delovala in bo pokrivala v lokalnih okoljih ideje decentralizacije, regionalnega razvoja, potreb, ki jih imamo občine. V partnerstvo s stranko Skupnost pa bomo vabili številne lokalne stranke in liste, ki v teh občinah že nastopajo in delujejo. V Celju smo absolutno, glede na povabilo podpredsednika in mestnega svetnika to priložnost prepoznali v sodelovanju s Stranko za delovna mesta, ki nam je programsko sorodna in ki je po izkušnjah odličen partner v mestnem svetu. Verjamem, da je ta odločitev tudi najboljša za razvoj nove Liste Matije Kovača, ki bo na eni strani združila izkušnje in tradicijo obstoječe stranke in prinesla svežino, nove poglede in energijo vseh teh številnih novih članov, ki so se odločili pristopiti k sodelovanju.«

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    Nova stranka že ima politične snubce

    Kovač je napovedal, da bodo na volitve odšli z novim imenom stranke: »Na volitve se želimo podati kot Lista Matije Kovača. Želimo si ustanoviti stranko s takim imenom, predvsem tudi zaradi razlikovanja s stranko, ki je imenovana Celjska županova lista (vodi jo nekdanji župan Bojan Šrot, op. p.), kar je izjemno nekorektno in tudi zmanjšuje razpoznavnost mene kot županskega kandidata, ki to funkcijo opravljam v tem mandatu.« Kovač, ki na zadnjih volitvah ni imel svoje liste in tudi ne stranke, kar pomeni precej več usklajevanja v mestnem svetu, ima zdaj drugačen načrt in posledično tudi cilje: »Naša ambicija je na lokalnih volitvah novembra kot lista doseči največ glasov, torej vodilno mesto v mestnem svetu, in verjamem, da je sodelovanje, ki ga zdaj začenjamo, tudi prava pot.«

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