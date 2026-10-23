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    Štajerska

    Eno od najlepših vrtčevskih igrišč očiščeno težkih kovin

    Enota Sonce, ki je bila ena od najbolj onesnaženih v občini, ima zdaj varno zemljino, ohranili so stara drevesa.
    Otroci so se zelo razveselili, da se spet lahko igrajo na igrišču. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Otroci so se zelo razveselili, da se spet lahko igrajo na igrišču. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    23. 10. 2026 | 19:17
    4:57
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    Po devetih letih od analize, ki je pokazala, kako zelo je onesnažena zemljina na celjskih vrtčevskih igriščih, so danes odprli sanirano igrišče Vrtca Anice Černejeve, enote Sonce. To igrišče je bilo eno od najbolj onesnaženih, v zemlji so bile presežene kritične vrednosti kadmija, svinca, cinka in arzena. Sanacijo, kot že večino drugih v vrtcih, je financiralo ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Nesanirano je ostalo še najbolj onesnaženo igrišče vrtca v Gaberjah.

    Sanacija igrišča pri enoti Sonce je bila zahteven zalogaj, saj je površina zelo velika, poleg tega gre za območje kulturne dediščine, vključno z Vilo Kajuhova, v kateri domuje vrtec. Kot je povedala ravnateljica Mojca Meke, so se sanacije zelo veselili, hkrati so vedeli, da se bodo morali prilagoditi. »Vesela sem, da je naša enota blizu mestnega parka, mestnega gozda in mestnega središča, da smo lahko zadovoljili potrebe otrok po gibanju. Leto dni je trajalo, včasih je bilo tudi težko, vendar nas je gnala misel, da ko bo igrišče odprto, bo varno in se ga bomo vsi razveselili.«

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    Najbolj onesnaženi celjski vrtec še čaka na sanacijo

    Ravnateljica je dodala, da je bila sanacija zahtevna. »Gre za eno od večjih igrišč v mestu. Zelo veliko imamo dreves, zato so bili v projekt vključeni tudi arboristi. Na hribčku imamo arheološke izkopanine, tako da sta sodelovala tudi Pokrajinski muzej Celje in Zavod za varstvo kulturne dediščine. Zaradi množice vključenih je projekt trajal tako dolgo. Zemljina je bila izkopana do globine 60 centimetrov. Kjer nismo mogli kopati tako globoko, so postavili lesene podeste.«

    Sanirano vrtčevsko igrišče so z otroki Vrtca Anice Černejeve odprli ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, ravnateljica Mojca Meke in celjski župan Matija Kovač. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Sanirano vrtčevsko igrišče so z otroki Vrtca Anice Černejeve odprli ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, ravnateljica Mojca Meke in celjski župan Matija Kovač. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Sanacijo v vrednosti 682.837 evrov je financiral MOP, kot že prej osem vrtčevskih igrišč in igrišče na Savinjskem nabrežju. Po besedah ministrice Polone Rifelj so za sanacije igrišč do zdaj namenili okoli 2,5 milijona evrov. »Za sanacijo imamo naslednji dve leti za vsako proračunsko obdobje načrtovanih 9,5 milijona evrov. Za območje stare cinkarne je bil objavljen razpis v višini malo manj kot 1,5 milijona evrov za dodatne analize in omilitvene ukrepe. Prišla je ena ponudba, pogodba bo kmalu sklenjena, da se lahko začne sanacija.«

    Kaj bo z vrtcem Gaberje

    Od vrtcev bo za sanacijo ostala enota Gaberje, za katero je ministrica povedala, da so ocenili, da bi samo odstranitev zemljine stala šest milijonov evrov. »Revizija je pokazala, da gre za nesmotrno rabo javnega denarja, zato je treba pregledati, kaj je dejansko potrebno in za kakšen način sanacije gre. To je v skladu z dogovorom z občino. Kolikor vem, so interesenti za nakup tistega vrtca. Osebno bi razmišljala v smeri, da se ta denar raje porabi za gradnjo novega vrtca kot zgolj za sanacijo zemljine na tisti lokaciji. Vrtec je star in sredi industrijske cone. Primerne ter finančno vzdržne rešitve bomo iskali skupaj z občino in NIJZ.« Pojasnila je, da je cena tako visoka zaradi težkih kovin. »Takoj ko je to nevarni odpadek, je nujna drugačna obravnava. V Sloveniji nimamo možnosti odlaganja in se je treba pogovarjati s tujino za izvoz in uničenje.«

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    Kadmij, svinec, cink in arzen morajo stran od otrok

    Župan Matija Kovač se ni strinjal s tem, da bi bilo bolje zgraditi nov vrtec, v katerega bi preselili gabersko enoto. »Ne gre le za star vrtec v Westnovi vili, ampak tudi za centralno enoto Vrtca Tončke Čečeve z desetimi oddelki, centralno kuhinjo, vsemi pripadajočimi zemljišči in pomembno centralno lokacijo, ki bo tudi v prihodnje z novim prostorskim aktom, ki ga sprejemamo, ohranjena v tej rabi. Na tem območju bo zrasla tudi stanovanjska soseska in mislim, da je lokacijo treba ohraniti in razvijati. V vsakem primeru je treba onesnaženo zemljišče sanirati. Vprašanje je, kako se tega lotevamo in kako projektno rešujemo sanacijo, saj so mogoče tudi velike razlike v ocenah vrednosti. Zato smo pozvali ministrstvo, da se k projektiranju pristopi morda še z nekim drugim mnenjem, da se poišče racionalnejši način sanacije.«

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    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    NASVET

    Marsikatero slovensko podjetje tvega več, kot si predstavlja

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
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    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    23. 10. 2026 | 13:26
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Kanadska študija, v kateri so sodelovali Slovenci, s presenetljivimi rezultati

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    V Avstriji nove priložnosti za Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 10:46
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Le Primore v Hévízu, razkošje sredi termalne tradicije

    Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
    21. 10. 2026 | 09:00
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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