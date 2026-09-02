Najbolj onesnaženi celjski vrtec še čaka na sanacijo

Starši otrok vrtca na celjski Hudinji so pred desetimi leti ugotovili, da je na igrišču novozgrajenega vrtca žlindra. Izkazalo se je, da so s težkimi kovinami onesnažena skoraj vsa igrišča celjskih vrtcev. Mestna občina Celje in država sta jih postopoma sanirali, letos bi morala priti na vrsto še najbolj onesnažena enota Gaberje. Tam so presežene kritične vrednosti svinca, kadmija, cinka in arzena. A sanacije še ne bo. Kakšna bo in kdaj, bodo na ministrstvu za okolje in prostor še preučili.