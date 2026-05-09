    Tradicionalna sladica, ki jo na kmetih še poznajo

    V Sv. Juriju ob Ščavnici je potekalo 11. državno tekmovanje v pripravi prleških kvasenico s skutnim nadevom.
    Kvasenici v Prlekiji rečejo tudi poslastica iz krušne peči. FOTO: Ludvik Kramberger
    O. B.
    9. 5. 2026 | 14:55
    V okviru občinskega praznika in 32. obletnice nastanka samostojne občine, se je v Svetem Juriju ob Ščavnici zvrstilo kar nekaj prireditev in dogodkov. In med slednjimi je lepo pozornost pritegnilo tudi tradicionalno, že 11. državno ocenjevanje prleških kvasenic s skutnim nadevom, ki ga je tudi letos pripravilo Društvo podeželskih žena Sveti Jurij ob Ščavnici, v sodelovanju Zveze kmetic Slovenije in občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

    Kvasenice. FOTO: Ludvik Kramberger
    Kvasenice. FOTO: Ludvik Kramberger

    Tokrat se je tekmovanja udeležilo 13 žensk, večinoma članic različnih društev podeželskih žena, ki so se predstavile z enkratnimi sladicami. Kot nam je povedala predsednica DPŽ Sveti Jurij ob Ščavnici, Ema Lančič, ki mimogrede vedno sodeluje tudi na ocenjevanju in je vedno pri vrhu ali čisto na vrhu, so organizatorji nadvse zadovoljni, da so uspešno speljali tradicionalno ocenjevanje kmečke dobrote, ki so jo vedno pekli v kmečki krušni peči, ponudili pa kmečkim delavcem po obedu kot posladek.

    Kako pripraviti prleško kvasenico?

    Sestavine, testo: 50 dag ostre moke, 3 dag kvasa, 1 žlička sladkorja za kvas, približno 1/4 l mleka, malo masti ali nekaj žlic kisle smetane, sol. Nadev: 50 dag skute, 3 dl kisle smetane, 1 jajce, sol, sladkor po želji.

    Priprava: Iz prej naštetih sestavin pripravimo kvašeno testo. Vzhajano razvaljamo na loparju in namažemo z nadevom 2 cm od roba testa, da sestavine ne odtekajo čez rob. Po vrhu premažemo s kislo smetano, ki ji dodamo žličko moke. Kvasenico pečemo v krušni peči, če je nimamo, pa v pekaču v električni pečici. Ponudimo še vročo. (Marija Fras, Prleška kuhinja).

    Ocenjevanje sveže pečenih kvasenic je opravila posebna komisija, v kateri so bile predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule ter članici Ida Mir, učiteljica kuharstva v SŠGT Radenci in predstavnica organizatorjev, Helena Žajdela iz DPŽ Sveti Jurij ob Ščavnici. Predsednica komisije Uletova je pojasnila, da so bil vzorci okusni in lepo zapečeni, kar daje tej prleški poslastici posebno vrednost. Vesela je, da domače DPŽ z vsakoletnim ocenjevanjem ohranja tradicijo peke kvasenic s skutnim nadevom. Gospodinje, ki so na ocenjevanje poslale vzorce, si zaslužijo vso pohvalo, saj s tem ohranjajo tradicijo priprave kmečkih jedi, ki so jih podedovale od svojim babic in mam.

    Kvasenice. FOTO: Ludvik Kramberger
    Kvasenice. FOTO: Ludvik Kramberger

    Po mnenju komisije je letos najboljšo kvasenico spekla Kristina Prašnički (Veržej) z 48,83 (od 50) točkami, pred Lidijo Reiter (Križevci pri Ljutomeru) 48,33 in omenjeno predsednico DPŽ, Emo Lančič (Žihlava) in Mileno Benko (Spodnja Ščavnica) – po 47,50. Poleg omenjenih štirih udeleženke so bile podeljene še štiri zlate: Majda Budja (Kokolajnščak), Marta Toplak (Juršinci), Pepika Slekovec (Murščak) in Društvo gospodinj Juršinci. Poleg osmih zlatih, kar kaže na kakovost izdelkov, so bile podeljene tri srebrn in dve bronasti medalji. Vsem udeleženkam sta priznanja in nagrade, v okviru občinskega praznika podelila domači župan Andrej Vrzel in predsednica društva Ema Lančič.

