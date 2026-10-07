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    Štajerska

    Niso proti cesti, a jih skrbi, kako bodo tri leta živeli

    Krajanom velenjske Stare vasi so predstavili gradnjo tretje razvojne osi, toda izkušnja iz bližnjih Škal je katastrofalna.
    Krajanom velenjske Stare vasi so predstavili cestne zapore, pokazalo pa se je, da niso vedeli niti, da pokriti vkop ne bo tako dolg, kot so pričakovali. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Galerija
    Krajanom velenjske Stare vasi so predstavili cestne zapore, pokazalo pa se je, da niso vedeli niti, da pokriti vkop ne bo tako dolg, kot so pričakovali. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Špela Kuralt
    7. 10. 2026 | 19:40
    6:38
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    Gradnja tretje razvojne osi na območju Velenja se nadaljuje s tako imenovanim sklopom A. Gre za 2,12 kilometra hitre ceste na območju krajevne skupnosti Stara vas, kjer so predstavniki Darsa in projektanti krajanom ta teden predstavili, kako bodo gradili. Toda krajanov, ki so šele na zboru krajanov slišali, da del ceste pri stadionu ne bo skrit s pokritim vkopom, niso pomirili. Zlasti zato, ker v sosednji krajevni skupnosti Škale opozarjajo, da je življenje med gradnjo preprosto nevzdržno.

    Gradnja tretje razvojne osi na območju Velenja je prizadela zlasti prebivalce Škal. Ti že nekaj časa živijo v prahu in hrupu. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Gradnja tretje razvojne osi na območju Velenja je prizadela zlasti prebivalce Škal. Ti že nekaj časa živijo v prahu in hrupu. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Pripravljalna dela na sklopu A so se začela maja, cesta bo zaključena leta 2029. Sklop A poleg 2,12 kilometra hitre ceste vključuje priključka Velenje in Škale, 3,9 kilometra deviacij cest, 280 metrov začasne deviacije železniške proge, štiri krožišča, 552 metrov viadukta, 230 podvoza pod železniško progo in dva pokrita vkopa v skupni dolžini 1120 metrov. Nekaj bo popolnih in nekaj delnih cestnih zapor. Od sredine oktobra bodo za devet mesecev zaprli podvoz Esotech, sledila bodo še dela na cesti Velenje–Škale in Koroški cesti. Na zboru krajanov so pojasnili, da bodo uredili obvoze oziroma začasno traso, promet bodo nadzorovali tako redarji kot policija.

    Pokriti vkop

    Krajane je vznemirila novica, da cesta mimo stadiona ne bo v celoti skrita s pokritim vkopom. Krajanko Ino Kukovič Borovnik skrbi, kako bodo naslednja leta živeli. »Ne bo prijetno. Ne za premikanje, dnevno življenje in dihanje. Plačali bomo velik davek. Najprej mi neposredno skozi okno. Tudi ne vemo, ali bo del ceste za naprej pravočasno končan, sicer bodo še večji zastoji. Skrbi me način komuniciranja, ker vse dobimo predstavljeno, ko pravzaprav ne moremo več nič narediti.« Tako je tudi s pokritim vkopom. Prizadevali so si, da bi bila vanj skrita večina ceste. Zdaj bosta dva manjša. Projektanti so pojasnili, da ima pokriti vkop, ki je daljši od 500 metrov, dodatne zahteve glede prezračevanja in požarne varnosti. Glavni razlog, da ni celotna cesta na tem delu v pokritem vkopu, je zelo zahtevna geologija, nujno bo odvodnjavanje, saj bo cesta nižje od nivoja Škalskega jezera, so neuradno razložili.

    Krajanom velenjske Stare vasi so predstavili cestne zapore, pokazalo pa se je, da niso vedeli niti, da pokriti vkop ne bo tako dolg, kot so pričakovali. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Krajanom velenjske Stare vasi so predstavili cestne zapore, pokazalo pa se je, da niso vedeli niti, da pokriti vkop ne bo tako dolg, kot so pričakovali. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Velenjski župan Peter Dermol je pojasnil, da so si za daljši pokriti vkop zelo prizadevali, a so dosegli le nekaj deset metrov daljši pokriti vkop, tako da bo odprti del ceste stran od naselja. Povedal je, da je bila o tem obveščena tudi civilna iniciativa. Ina Kukovič Borovnik je dejala, da je za to prvič slišala na zboru krajanov in dodala: »Poleg tega je slika, 2D-načrt tak, da ga povprečni človek niti ne razume natančno. Pri vseh 3D-simulacijah, ki so danes možne, bi bile te mogoče veliko bolj prijazne in jasne vsem. Tudi vsem velenjskim občanom, ki se vsak dan rekreirajo okoli jezera. To bo zdaj tri, štiri leta po mojem nemogoče. Razen če si pripravljen pojesti ne vem koliko prahu.«

    Slabe škalske izkušnje

    Krajani Žabje vasi v KS Stara vas so poudarili, da niso proti cesti, a jih zelo skrbi, ko gledajo stanje v sosednjih Škalah. Predsednica KS Škale Petra Bevc je povedala, da ne drži nič, kar so jim povedali pred začetkom gradnje dela tretje razvojne osi. »Ves čas smo opozarjali, da državna regionalna cesta Škale–Slovenj Gradec ne vzdrži toliko prometa. Je preozka, mostovi so preozki. Zdaj je tudi uradno: v šestih urah je kraj prevozilo 2800 tovornih vozil, katerih teža znaša okoli 30 ton. 63 odstotkov vozil je preseglo hitrost, ki je na tem odseku 40 kilometrov na uro. Ljudje ob tej cesti živijo, zgradbe so oddaljene od ceste manj kot deset metrov. Ljudje se dnevno spopadajo s hrupom, prahom in vsem, kar prinaša gradnja.«

    Gradnja tretje razvojne osi na območju Velenja je prizadela zlasti prebivalce Škal, zato se krajani sosednje Žabje vasi v Stari vasi bojijo, da jih čakajo peklenska tri leta. FOTO: Špela Kuralt/Delo
    Gradnja tretje razvojne osi na območju Velenja je prizadela zlasti prebivalce Škal, zato se krajani sosednje Žabje vasi v Stari vasi bojijo, da jih čakajo peklenska tri leta. FOTO: Špela Kuralt/Delo

    Petro Bevc skrbi, kaj bo, ko bodo začeli graditi naslednji odsek, saj bodo Škale s tem izgubile še eno cesto do Velenja. »Ne verjamem, da bomo dobili obvoz. Že zdaj so Škale zaprte za pešce. Ljudje hodijo med kamni, stroji, grozno količino tovornega prometa. Samo vprašanje časa je, kdaj se bo zgodila tragedija. Šolski prevozi pa potekajo tako kot vedno. Avtobusna postaja je brez prehoda za pešce, otroci morajo čez državno cesto.« Dodala je, da imajo ta teden s pristojnimi sestanek: »Pričakujemo rešitve, sicer bo sledil upor.«

    Gradbišče

    Tudi župan Dermol je dejal, da je v Škalah šlo vse čez mejo. »Tudi zato sem pred štirinajstimi dnevi sklical vse akterje za mizo, o tem seznanil ministra in pričakujemo, da bodo na tistem območju sprejeti določeni veliki ukrepi.« Tam so že protiprašne ograje, a ne pomagajo, vas je povsem zaprašena. Dermol pričakuje, da bo na območju Stare vasi manj negativnih vplivov. Na zboru krajanov je omenil, da naj bi se prihodnje leto začeli tudi rekonstrukciji Šaleške in Kidričeve ceste, kar bi bržkone pomenilo prometni kolaps v Velenju. »Če bi bile te ceste v pristojnosti lokalne skupnosti, bi bili načrtovanje, izvedba in logistika enostavni. Zdaj bo zelo velik izziv podvoz Esotech, na katerega smo nekaj časa opozarjali, zdaj pa je prišel na vrsto.« Dodal je, da bi ta lahko bil zaključen, ko bi prišli na vrsto Šaleška in Kidričeva cesta. »Vsekakor bo naslednja tri leta zelo težko.«

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