Trije bi bili velenjski župan

Benjamin Strozak je kandidat Neodvisnih Velenja in Dobre Države. FOTO: osebni arhiv

Velenje – Velenjčani bodo čez slab mesec volili nadomestnega župana, ki bo mestno občino vodil do naslednjih lokalnih volitev leta 2022. Kandidat SD je dosedanji podžupan in nekdanji direktor Teša, z Neodvisnimi Velenja in Dobro državo bo nastopilpa se bo potegoval za položaj s podporo SDS.Mnogi so pričakovali, da bo SD za župansko kandidatko predlagala, od leta 1996 zaposleno na velenjski občini, vmes pa poslanko ter ministrico za obrambo in pravosodje. Dermol je na včerajšnji predstavitvi kandidature zanikal, da bi bil v velenjskem SD razdor, medtem ko je Katičeva poudarila, da so se za Dermola odločili demokratično: »Vsi zagovarjamo vrednote socialne demokracije, želimo najboljše našemu mestu in občini, imamo pa različne poglede na to, kdo lahko opravlja katero delo ali na državnem ali na občinskem nivoju.«Dermol je dejal, da bo nadaljeval delo, ki ga je začrtal Kontič, in da so veliko njegovega volilnega programa že realizirali. »Smo tik pred prestrukturiranjem. V Gorenju se lahko marsikaj zgodi, pritiski so na zaposlene v Premogovniku Velenje in Tešu. To je izziv.« Da je prišel čas za spremembo, pa je prepričan neodvisni svetnik in vodja svetniške skupine Dobra država, ki je predstavil kandidata Benjamina Strozaka. Ta je že bil svetnik v mestnem svetu, sicer pa je lastnik in direktor podjetja Plastro. Strozak je dejal, da želi ustaviti »nazadovanje Velenja v gospodarskem smislu, na področju sociale, razvoja, kajti vidimo, da je Velenje po statističnih podatkih nazadovalo. Osredotočil se bom na razvoj novih delovnih mest, sociale, starejših, v razvoj zelenega, prijaznega mesta, kakršno je Velenje v preteklosti že bilo.«Podobno je vodstvu občine očital Jenko. Dermol je na očitke, da mesto že trideset let nazaduje in da je BDP pod slovenskim povprečjem, odgovoril: »Lokalna skupnost nima neposrednega vpliva na odločitve posameznih podjetij. Ko pa smo se letos oglasili, da bi zaščitili zaposlene v Gorenju, je isti predstavnik iste stranke stopil na stran kapitala.« Dodal je, da je padec BDP posledica centralizacije: »HSE je danes tisto podjetje, ki diktira, kakšen poslovni izid bosta imela tako Teš kot Premogovnik Velenje, ki diktira, kakšna naj bo cena premoga. Pri sebi ustvarja dobiček, tu pa izgubo.«SDS bo tokrat podprla neodvisnega kandidata, podjetnika Darka Koželja. Za kandidaturo se je odločil, ker je leta poslušal, kako je v Velenju čas za spremembe: »Zdaj ko sem se upokojil, je morda pravi čas. Sem rojen Velenjčan, sledim temu, kar se dogaja v Velenju in vem, kaj bi bilo treba narediti.«