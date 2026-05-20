Starejšim največ preglavic povzroča spletno naročanje zdravstvenih storitev

Šolski center (ŠC) Celje je v okviru projekta Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje Andragoškega centra Slovenije pripravil medgeneracijski dogodek Dedi in babi AI HECatlon. Dijaki so starejšim predstavili, kako si lahko pomagajo s tehnologijo. Od prijave v pametni telefon do tega, kako jim lahko umetna inteligenca pomaga pri razlagi zdravstvenih izvidov ali prilagodi stare recepte v bolj zdravo različico.

Dogodek so namenoma pripravili v gostilni v Škofji vasi med Celjem in Vojnikom, zelo priljubljeni med starejšimi. Odločitev je bila pravilna, saj so že v nekaj dneh presegli načrtovano število udeležencev. Dogodek je bil poln tako hitro, da so oglase zanj celo umaknili, ker prijave niso bile več možne. Cilj je bil privabiti okoli 50 starejših, prijavilo se jih je 120, na koncu jih je prišlo skoraj sto.