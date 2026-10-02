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    Štajerska

    Umrl je športni novinar Zoran Milovanovič

    Znan je bil po svojem delu in spremljanju mariborskega in tudi siceršnjega športnega dogajanja.
    Zoran Milovanovič FOTO: Igor Napast/Večer
    Galerija
    Zoran Milovanovič FOTO: Igor Napast/Večer
    STA
    2. 10. 2026 | 12:50
    2. 10. 2026 | 13:46
    1:12
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    Ponoči je v UKC Maribor v 74. letu starosti umrl novinar Zoran Milovanovič, so zapisali pri Večeru. Milovanovič je bil od leta 1986 do 2023, ko se je upokojil, športni novinar in radijski ustvarjalec na Radiu Maribor (regionalni RTV center Maribor).

    Znan je bil po svojem delu in spremljanju mariborskega in tudi siceršnjega športnega dogajanja. Ob svojem slovesu od mikrofona je pripravil poseben, poetičen avtobiografski razmislek z naslovom Zoranova pot v neznano, v katerem se je ozrl na svojo bogato novinarsko kariero. 

    Milovanovič je imel v zadnjem času težave s srcem, zaradi česar je moral na operacijo v UKC Maribor, po njej so se pojavile še druge zdravstvene težave, ki so povzročile, da je njegovo srce omagalo, so še zapisali pri Večeru.

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