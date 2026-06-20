Univerza v Mariboru ima novega rektorja

Vodenje Univerze v Mariboru z današnjim dnem prevzema dosedanji prorektor za znanstvenoraziskovalno dejavnost Dean Korošak. Na položaju bo nasledil Zdravka Kačiča, ki po dveh mandatih ni mogel več kandidirati za rektorja.

Korošak je redni profesor za področje aplikativne fizike na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, kjer vodi katedro za aplikativno fiziko. Raziskovalno deluje kot znanstveni svetnik tudi na inštitutu za fiziologijo medicinske fakultete.

Preberite tudi, kaj je za Delo povedal novi rektor glede obsežne naložbe v infrastrukturo in raziskovalno opremo.

Od julija 2022 je bil del ekipe dosedanjega rektorja Zdravka Kačiča, kjer je opravljal funkcijo prorektorja za znanstvenoraziskovalno dejavnost univerze.

Na rektorskih volitvah maja je Korošak zbral 56,58 odstotka glasov in tako premagal tekmeca Mitjo Slavinca s fakultete za naravoslovje.

Dean Korošak. FOTO: Marko Vanovšek/mediaspeed

V prvi izjavi po izvolitvi je napovedal, da bo Univerza v Mariboru nadaljevala »po svoji poti kot uspešna raziskovalna javna slovenska univerza. Gradila bo naprej rezultate in dosežke, kot jih je do sedaj,« je dejal in se zahvalil volivcem, da so mu zaupali vodenje univerze v prihodnjih štirih letih.

Univerza v Mariboru, ki je druga največja in druga najstarejša univerza v Sloveniji, s tem dobiva desetega rektorja od ustanovitve.

Kakšna bo njegova politika

Novi rektor, fizik prof. dr. Dean Korošak, napoveduje boj za boljši finančni položaj univerze, enakopravnejšo obravnavo vseh javnih univerz ter največji investicijski cikel v zgodovini mariborske visokošolske ustanove. Ob tem opozarja, da mora država ponovno ovrednotiti razmerja financiranja v slovenskem visokošolskem prostoru, saj se je Univerza v Mariboru v zadnjih desetletjih bistveno razvila.

V pogovoru za Delo spregovori tudi o univerzitetni avtonomiji, raziskovalni odličnosti, položaju slovenskega visokega šolstva in načrtovanih naložbah, vrednih okoli pol milijarde evrov. Zakaj meni, da morajo vse javne univerze delovati v enakih razmerah, kako bo preprečeval izgorelost zaposlenih in kakšno vlogo bi morale univerze igrati pri razvoju družbe, preberite v obsežnem intervjuju.